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消基會抽驗28件茶包或花草茶 散裝合格率偏低

中央社／ 台北12日電

消基會今天發布檢測28件市售茶包及花草茶樣品農藥殘留結果，其中散裝8件都是單一成分，有4件超標或不得檢出、1件查無殘留標準；20件包裝品中，14件無虞、6件違規或無法確認違規。

消費者文教基金會發布「2024茶包及花草茶農藥殘留調查測試結果」。消基會指出，5到6月在實體商家、網路平台隨機購買28件樣品，其中8件為散裝單一成分，20件為包裝品，裡面有11件單一成分、9件為複方。

消基會指出，散裝單一成分的8件中，有3件沒有檢出農藥殘留，但有4件檢出超標或不得檢出的農藥，另1件為金銀花，消基會稱不論是作為中藥或是食品，都沒有農藥殘留容許標準，有待主管機關確認是否無虞。

11件單一成分的包裝樣品部分，消基會說，有9件無虞，包含4件未檢出農藥殘留、5件有檢出農藥殘留但符合限量標準；其餘1件檢出超標，另1件檢出2種農藥超標、1種不得檢出農藥。

9件複方成分的包裝樣品方面，消基會指出，其中5件都未檢出農藥殘留；另有3件檢出有農藥殘留，不過數值都低於所含個別成分的作物農藥殘留標準，但消基會認為這是複方產品，此檢驗結果是否代表合格，要由衛福部確認。最後1件，消基會說有檢出亞烈寧，但沒有用在此產品所用作物上的殘留標準可檢視，須請衛福部檢視。

綜合上述包裝樣品共抽驗20件，消基會確認無虞的有14件；散裝方面抽驗8件，僅3件確認無虞，風險比較高。消基會建議消費者購買風險較低的商品，同時也不清楚為何金銀花沒有檢驗標準，以及複方產品的檢驗要如何確認無虞，都將請衛福部制定。

另外，散裝、包裝樣品各有1件違反散裝食品標示規定、食品安全衛生管理法的規定，將請衛福部確認後依法開罰，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

消基會 超標 農藥殘留

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