當護理師成為癌症病人 心情跌倒谷底 靠一事自我療癒

原本照顧患者的護理師林清清，去年首次做乳房攝影檢查，竟發現罹患乳癌，成為被照顧的病人，還好家人陪伴抗癌，她透過畫作療癒自己的內心，並以「美麗心世界」榮獲「彩繪希望」比賽病友組佳作。醫師指出，繪畫可反映出病人內心感觸，醫療團隊也可以藉此幫忙患者找回自癒的力量。

癌症希望基金會為鼓舞與癌症抗爭的病友及其家屬，建立情緒抒發的管道，自2006年舉辦「彩繪希望」比賽，今年是第十屆，此次與台大癌醫中心醫院、台灣阿斯特捷利康藥廠合作，舉辦巡迴展覽，即日起12月23日在台大癌醫中心分院展出31幅精彩作品。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新指出，醫院不只醫病，同時也要醫心，心理支持在疾病治療中同等重要。癌症希望基金會董事靳秀麗指出，罹癌並非生命旅程的終點，治療帶來的不適需要心理的轉念與調適，「彩繪希望」希望病友記錄自己這一段的生命歷程，以嶄新的視角看待新的自己，為癌後生命賦予新的意義。

作為護理師的清清在職場見證許多挑戰，甚至撐過最艱辛的疫情時刻，去年她剛符合公費乳癌篩檢資格，沒想到竟因此發現罹癌，頓時感到生活崩塌，突如其來的病情，讓她不得不立即接受治療，心情非常低落。

清清過去曾透過繪畫紓壓，這也是成為她抗癌路上的療癒之道。她感謝媽媽在她生病期間照顧飲食，男友給予支持和陪伴，覺得很孤單時，就會接觸大自然，連結到自然的愛，覺得被關懷、祝福。

陪伴清清抗癌的台大癌醫中心分院腫瘤內科部主治醫師李佳真表示，許多癌症患者進到診間覺得非常緊張，畢竟癌症發生在自己身上，建議可將問題寫成筆記，幫助記憶並理出頭緒。她也鼓勵患者不要恐懼，現在癌症治療相當進步，醫療團隊滾動式調整治療內容，療程結束就可以「畢業」，但要定期追蹤。

台大醫院癌醫中心分院副院長徐紹勛指出，罹癌對家庭是很大衝擊，這次得獎作品中，有幾幅令他印象深刻。例如一名癌友15歲兒子創作的「最思念的人•情•味」，描繪爸爸罹癌期間，阿公煮豆漿照顧他們全家的故事，癌友吃不下時，家人煮的豆漿可補充營養，也更療癒；另一幅醫療人員創作的「仰望星空」，讓徐紹勛聯想到陪伴患者在溝壑中尋找希望，醫療團隊努力讓他們能看到星空。

現在資訊爆炸，很多癌症患者在確診初期，容易被資訊量壓垮，愈查資料愈緊張，台大癌醫中心分院綜合內科部身心科主治醫師徐勝駿表示，建議找專業醫療人員確認資訊，醫療團隊會幫患者跟家屬找到安定，就像原本一池湖水被攪翻，醫療人員幫助沈澱，找回自癒的力量。