台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：任職北部分院

鏡週刊今報導，台大醫院不孕症名醫「C教授」被住院醫師、研究醫師申訴性騷擾，台大說明，已離職；台中一間醫院證實，C姓教授上個月在該院北部的分院任職。

該醫院院長表示，本院尊重調查程序，若調查結果屬實，會依法針對C教授進行相關處置。

鏡週刊報導，台大醫院不孕症名醫「C教授」，被住院醫師、研究生申訴性騷擾，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大老媳婦都受害。台大醫院發言人陳彥元表示，今年下半年C教授已經辭職，台大教職與主治醫師職位連動，因此在醫院的離職程序也完成。

台中這家醫院證實，「C教授」在今年11月到該院的北部分院任職。

但「C教授」經搜尋，有名列台中這家醫院的官網內，但點開卻查無「C教授」的資料。