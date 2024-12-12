綠領職缺資訊不足 專家籲成立公正轉型基金因應

台大風險中心今天舉辦「2024台灣公正轉型調查發布記者會」，其中有43.0%受訪者認為，綠領與現有工作相薪資會較好，但有高達85.1%受訪者認為如果因為轉型導致失業，政府應全額補助職訓。專家指出，國內綠色職缺資訊仍然不足，建議成立公正轉型基金，增加綠色轉型中的勞工工作機會與職訓補助，以及補貼中低收入戶者的電價、交通費與生活費用等。

本次調查針對政府推動淨零排放造成的工作轉變及綠色職缺上，43%受訪者認為與現有工作相比，淨零排放所創造的新工作薪資會較好；但也有85.1%受訪者認為，如果減碳政策導致個人失業，除了失業給付，政府應全額補助職業訓練。

台大風險中心主任周桂田表示，COP 29決議實施全球碳交易機制，台灣也即將啟動碳定價機制，也就是徵收碳費，在全球淨零排放驅動的經濟社會影響下，作為全球重要產業分工鏈的臺灣，產生了不確定性的衝擊。建議政府呼應COP 29成立成立氣候社會基金（公正轉型基金），補助企業開發減碳技術、協助中小企業減碳與創新、增加綠色轉型中的勞工工作機會與職訓補助，並補貼中低收入戶者的電價、交通費與生活費用。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，國內多數企業還沒開始碳盤查，90%以上中小微型企業對政府政策也並不清楚，很多創新技術台灣現階段並沒有，投資研發創新技術的經費可能比建一個新廠還要多。這次調查顯示，學歷較高的青年對躋身綠領人才的機會相對較高，但對中高齡、基層和邊際勞工而言，技術培訓上就較難接受綠色職缺的培訓，很可能會在轉型中被漏接。

戴國榮建議，高碳排產業應優先推動公正轉型，並後續參酌勞動部「勞動議題框架性指引」，以建立標竿產業及企業；針對受影響產企業、弱勢族群提供經費補助，協助產業轉型及勞工就業，減碳責任不可轉嫁勞工。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡說，目前綠色職缺資訊不足，政府應積極接軌各國落實公正轉型的機制，積極推動三方社會對話機制法制化，並且讓轉型中的綠色職缺接軌國際標準的尊嚴勞動，切勿在轉型之初拖沓政策腳步，只著眼於企業的淨零進度而讓公正轉型淪為口號。

環境部表示，勞動部本身也有在進行相關職訓，「氣候變遷因應法」已明列溫管基金的13項用途，其中一項就已經包含協助目的事業主管機關推動公正轉型，是否要再創立一個基金恐怕有待討論。