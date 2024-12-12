台灣C肝防治為國際模範生 衛福部：將加強篩檢三大族群
國健署資料顯示，C肝是僅次於B肝造成國人慢性肝炎、肝硬化與肝癌的主因，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領」，朝2025年提前消除C肝目標邁進。衛福部部長邱泰源今天表示，非常有信心在明年達到金牌的目標，最後一哩路將加強藥癮者、共病者、受刑人篩檢治療。
邱泰源說，民國76年擔任住院醫師時，每天都施打肝炎疫苗，B肝、C肝長期以來都是台灣健康危害的問題。為了防治「肝炎國病」，醫界前輩積極研究預防方法，政府也努力提供最好藥物，希望台灣能徹底根除B型、C型肝炎。
肝癌為我國十大癌症死因第二名，標準死亡率已持續下降，代表防治肝病已有成效。邱泰源指出，台灣已全面替新生兒接種疫苗，清除B型肝炎；自2017年起，健保開放C型肝炎病人使用全口服新藥治療，並擬定加強篩檢支持治療計畫。目前只差最後一哩路，就能達成「2025年消除C型肝炎」。
國健署署長吳昭軍表示，注射藥物者是C肝的高風險族群，感染高達9成；C型肝炎患者同時也會有其他共病表現，例如糖尿病、腎臟病。另外，受刑人的C肝盛行率相當高，台灣應加速監獄受刑人的全面篩檢，前副總統陳建仁說，這部分關乎人權，會再與法務部進行討論。
衛福部今日舉辦「2024臺灣消除C型肝炎國際研討會」，邀請歐、美、日、澳等國內外專家進行交流。台灣C肝防治為國際模範生，在實施擴大篩檢、健保給付等措施後，超前WHO訂定的2030年全球消除目標，展現我國在C肝防治的領先地位。
自113年1月1日起，衛福部將B、C型肝炎篩檢補助費用由200元大幅調升為370元；截至2024年6月底，曾接受過篩檢的人數已經超過666萬人。吳昭軍指出，目前C肝病人診斷率、治療率、輸血安全性、注射安全性均已達標，藥癮者清潔針具數也接近達標。
吳昭軍強調，台灣在WHO提出的C型肝炎防治「計畫性指標」與「影響性指標」已有良好表現。我國C肝病人的診斷率至今年6月底，有90.6%被找出來，治療率達到95%；注射安全性達100%，藥癮者清潔針具數今年共292支，已經快達成2025年300支的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言