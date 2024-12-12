台灣C肝防治為國際模範生 衛福部：將加強篩檢三大族群

國健署資料顯示，C肝是僅次於B肝造成國人慢性肝炎、肝硬化與肝癌的主因，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領」，朝2025年提前消除C肝目標邁進。衛福部部長邱泰源今天表示，非常有信心在明年達到金牌的目標，最後一哩路將加強藥癮者、共病者、受刑人篩檢治療。

邱泰源說，民國76年擔任住院醫師時，每天都施打肝炎疫苗，B肝、C肝長期以來都是台灣健康危害的問題。為了防治「肝炎國病」，醫界前輩積極研究預防方法，政府也努力提供最好藥物，希望台灣能徹底根除B型、C型肝炎。

肝癌為我國十大癌症死因第二名，標準死亡率已持續下降，代表防治肝病已有成效。邱泰源指出，台灣已全面替新生兒接種疫苗，清除B型肝炎；自2017年起，健保開放C型肝炎病人使用全口服新藥治療，並擬定加強篩檢支持治療計畫。目前只差最後一哩路，就能達成「2025年消除C型肝炎」。

國健署署長吳昭軍表示，注射藥物者是C肝的高風險族群，感染高達9成；C型肝炎患者同時也會有其他共病表現，例如糖尿病、腎臟病。另外，受刑人的C肝盛行率相當高，台灣應加速監獄受刑人的全面篩檢，前副總統陳建仁說，這部分關乎人權，會再與法務部進行討論。

衛福部今日舉辦「2024臺灣消除C型肝炎國際研討會」，邀請歐、美、日、澳等國內外專家進行交流。台灣C肝防治為國際模範生，在實施擴大篩檢、健保給付等措施後，超前WHO訂定的2030年全球消除目標，展現我國在C肝防治的領先地位。

自113年1月1日起，衛福部將B、C型肝炎篩檢補助費用由200元大幅調升為370元；截至2024年6月底，曾接受過篩檢的人數已經超過666萬人。吳昭軍指出，目前C肝病人診斷率、治療率、輸血安全性、注射安全性均已達標，藥癮者清潔針具數也接近達標。