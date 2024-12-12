檢視原健法成效 台大公衛：健康促進應重視文化安全

歷經10多年爭取，原住民族健康法112年5月通過。台大公衛學院研究發現，原健法實施一年半以來，原住民健康不平等問題漸受重視，過去10年，原住民族與國人平均餘命差距僅縮短2.5歲，足見政府投入資源效果有限，應重視「文化不安全」對原住民族健康的負面影響。

2012年原民平均餘命差距為8.69歲，2022年餘命差距為6.19歲，雖有縮短，幅度不大。台大公衛學院流病及預醫研究所所長林先和表示，原住民族長期面臨健康不平等問題，過去討論此議題，均以平均餘命較短，社經地位弱勢等角度出發，「這是上對下的視角，以主流體系照護方式，改變原民健康不平等效果有限。」

林先和說，2024年原民會核定的文化健康站數量累積520處，去年通過的原健法，立法精神強調改變健康不平等，且要尊重原住民文化主體性，強化原住民政策參與，並推動相關研究，了解原民健康狀態。推動原民健康應該「由下往上」，從文化角度理解原住民族健康狀態，「不是由我們告訴他們健康應是什麼樣子。」

台大公衛學院流病及預醫所副教授李柏翰表示，要推動原民健康促進，必須具有文化敏感度，以文化安全角度出發，例如有文健站將原住民傳統歌舞融入健康促進，而不是強迫部落長輩做一般民眾在做與部落文化不同的健康體操，這讓長輩更有意願參與運動，同時還能進行文化傳承。有些部落則延續傳統療癒的巫師文化，將藥草知識與當代健康新知結合。

李柏翰表示，原住民面臨的健康議題，不僅止於文化方面，而是具有「交織性」，例如有些原住民同時也是身障者，在健康議題更加邊緣化，離開家鄉居住都市的原民婦女，在孕產期醫療照護與支持系統，也普遍不足，而居住在原鄉的族人，被迫離鄉就醫、就學及就業，則會削弱社群連結與自尊。

台灣阿美族語言永續發展學會理事長Sifo Lakaw表示，原住民健康議題研究，多從「問題導向」出發，鮮少從原住民能力、知識來談，而原民健康政策擬定，原住民也少有機會能夠密切參與，加上社會經常引用原民平均餘命與主流社會差距，武斷產生歧視言論，這些問題不僅忽略原住民在健康政策上的自決、自主權，「更是原民健康的種族主義。」

「相信原住民社區的能力，可讓健康促進、公衛措施，甚至防疫有更好效果。」桃園市復興區衛生所主任林德文說，新冠疫情期間，政府投入許多資源建置社區篩檢站，原鄉獲得較少資源，但當時復興區主動提出，可設置社區篩檢站，讓疫情達到良好控制，在桃園13區中重症比率最少，全年沒有封城、封村，同時也是投資成本最少的一區。