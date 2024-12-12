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冷氣團將抵達 專家曝降雪機率、台南以北低溫探個位數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周末至下周一清晨溫度偏低。本報資料照片
大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周末至下周一清晨溫度偏低。本報資料照片

將迎入冬以來第二波大陸冷氣團，中央氣象署預期至少影響至下周一清晨，周六各地明顯降溫轉冷。至於高山有無可能降雪？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，由於西邊過來的水氣很少，高山地區應該不太容易有降雪的條件，但是溫度應該夠低，高山道路兩旁不排除有局部結冰的機會。

今天東北季風增強，吳聖宇說，迎風面有些降雨，溫度也下降，同時各地沿海的風勢也變大。大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周末至下周一清晨溫度偏低。從露點溫度的預報來看，配合輻射冷卻作用的話，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，高屏、花東一帶空曠地區低溫約12至15度左右，台北市低溫12至14度之間，整體大致是大陸冷氣團等級，有發布低溫特報的機會。下周一白天起溫度回升。

天氣仍偏乾冷，不過，吳聖宇表示，最新的資料來看，迎風面大台北到東半部可能雲量一直都會比較偏多且厚，周末期間有可能偏向陰天的天氣為主，桃園以南則是晴到多雲，留意輻射冷卻條件的達成情況。

吳聖宇表示，下周三之後可能陸續會有冷空氣跟著南下，至12月底前的預報還是一波一波冷空氣陸續影響的情況，強度逐漸加強，後續值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周末至下周一清晨溫度偏低。本報資料照片
大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周末至下周一清晨溫度偏低。本報資料照片

冷氣團

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