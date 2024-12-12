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台鐵票價凍漲近30年 交長：過年後再務實討論 好營收才能吸引人才

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今指出，台鐵若要有下個百年，永續營運很重要，盼社會對於台鐵票價調漲要務實討論。聯合報系資料照
交通部長陳世凱今指出，台鐵若要有下個百年，永續營運很重要，盼社會對於台鐵票價調漲要務實討論。聯合報系資料照

台鐵票價近30年未漲，台鐵研議多時，外界也多有討論。交通部長陳世凱今天說，比較同樣距離，台鐵現行票價比公車、捷運還要便宜，台鐵若要有下個百年，永續營運很重要，盼社會對於台鐵票價調漲要務實討論，並強調票價調漲對於使用TPASS、常客優惠的通勤族來說並沒有影響。

陳世凱先前接受立委質詢時承諾，台鐵票價在明年春節前凍漲。陳世凱今與媒體茶敘時，針對對於明年春節後票價調漲的進度表示，台鐵今年公司化，先前有與台鐵基層年輕人員接觸，這群人為台鐵公司化後招聘的從業人員，這群年輕生命進入台鐵，都希望公司能永續發展，這樣他們才能看到未來，也能因為公司得到榮譽感。

若要台鐵公司化趨向更正常的營運，營收就會是重點。陳世凱表示，理解社會對於台鐵有很高的期許，尤其是服務部分，希望台鐵服務先做好再來調漲票價，但台鐵已很努力在改善。

陳世凱說，相比高鐵就是一種車型、月台閘門統一開一個地方，台鐵由於有許多車種，每種列車月台閘門開門的點不同，運行的鐵路路段也比高鐵複雜許多，目前除服務外，更重要的是希望台鐵能以安全為優先考量，也盼外界針對台鐵票價能務實討論。

陳世凱表示，台鐵百年歷史發展很重要，如果要有下個百年，台鐵要建置的更完整、安全及服務要顧好，同時也要有好的營收，也才能吸引好的人才及營運，承諾過年前不會影響民生，票價持續凍漲，過年後再來務實討論，畢竟票價調漲需要很多公共討論。

陳世凱說，希望台鐵務實計算，什麼的票價是合理，目前以同樣的距離來計算，現在台鐵的票價比公車、捷運還要便宜，幾乎是全台最便宜的票價，如今近30年未調漲，對台鐵營運會有問題。

陳世凱強調，台鐵調漲票價，對於有使用TPASS、常客優惠的通勤者來說，根本沒有影響，而只要不要調太多，對交通部也不會有影響。

台鐵公司化 票價 陳世凱

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