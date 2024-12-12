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童子賢籲更積極設電動車充電樁 交長：台灣沒比歐盟差甚至更好

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱說，交通部一直都極力在推電動巴士，充電樁補助都有照進度在走，沒有較慢的問題。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱說，交通部一直都極力在推電動巴士，充電樁補助都有照進度在走，沒有較慢的問題。記者周湘芸／攝影

和碩聯合科技董事長童子賢日前於氣候變遷委員會表示，歐盟約有100萬電動車充電站，但台灣只有6000個，呼籲政府運輸部門應更積極設置。交通部長陳世凱今表示，童子賢的數據可能比較不對，台灣沒有比歐盟差，甚至其實比歐盟好，另外像是航空業SAF燃油、港務新燃料也都在籌畫中。

陳世凱指出，交通部一直都極力在推電動巴士，充電樁補助都有照進度在走，沒有較慢的問題。童子賢的數據可能比較不對，台灣沒有比歐盟差，甚至其實比歐盟好，歐盟慢充比例為10比1、快充為80比1，國內車樁比都優於歐盟標準。

他表示，交通部除了極力推電動車，航空業SAF燃油在機場也準備運行、港務新燃料也籌畫中，另外像是船停靠在岸邊都要繼續開柴油引擎，現在提供插電方式，可以減少很多空汙。

陳世凱也說，目前交通部對於電動大客車補助為每輛680萬元至830元，市區公車電動化及完善小客車充電樁設備是交通部的業務，另外經濟部也有補助汰換電動機車每輛7千元。

對於航空業SAF燃油可能推升航空業成本，進而調漲票價，陳世凱指出，航空業換成新燃料是跟著全球趨勢，票價調漲不是只有台灣，交通部沒有辦法去要求所有航空公司不漲票價。至於目前國內中油未生產SAF燃油，他也說，這部分一定會跟中油談，減碳不是只有交通部責任，已拉高到院層級，各部會該配合都要配合。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，電動巴士充電樁補助充電管理系統目前由運研所規畫出來，會按照系統來做區分，定案後就會對外公布。

交通部長 歐盟 電動機車

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