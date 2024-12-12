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台鐵北迴線改線評估年底曝光 交長：2大問題需考量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，花蓮路段已發生至少4次中斷，尤其和仁與崇德段的地質在地震後更加破碎，落石、土石流不斷。圖／台鐵公司提供
台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，花蓮路段已發生至少4次中斷，尤其和仁與崇德段的地質在地震後更加破碎，落石、土石流不斷。圖／台鐵公司提供

台鐵北迴線經歷0403花蓮地震後，花蓮路段已發生至少4次中斷，尤其和仁與崇德段的地質在地震後更加破碎，落石、土石流不斷，交通部為此提出台鐵北迴線改線評估，預計年底評估報告出爐。交通部長陳世凱表示，由於要考量地質及海岸線退縮問題，雖評估報告年底提出，但相關細節還需研究。

蘇花路廊鐵路的位置比公路低，很容易受土石流和落石影響，交通部先前針對台鐵北迴線改線提出2方案。第一方案為高架化，而這又分為2種選項，一種是原路線架高，另一種是往東移，也就是往沙灘（太平洋方向）挪移，將鐵路路線架高避免土石流。

第二方案為往西移，讓鐵路路線更靠近山壁，且需開挖長隧道，但交通部先前指出，此方案也須考量車站站址，畢竟不可能讓車站設在山洞裡。

針對台鐵北迴線改線問題，陳世凱今天表示，花東在0403地震後受到嚴重影響，出現落石、土石流等情況，而落石、地質問題並非10年、20年就能改變的；1999年發生921大地震，至今已過25年，但谷關到現在地質都沒有穩定。

陳世凱說，現在政府要執行的永續計畫，針對軌道建設就是要閃過可能有落石的部分。目前有提出高架化的方案，但在討論時有提到海岸線退縮的情況，假設採高架方式，海岸線每年若退縮2公尺，屆時高架橋落墩處可能就會在海底。

陳世凱表示，雖然年底會提出台鐵北迴線改線相對具體的方案，但考量上述的情況，相關細節還是需要再研究，像是目前安全的路線就繼續維持，不用改，較危險的路段像是崇德、和仁、和平等就來要討論如何改。

交通部長 台鐵 落石

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