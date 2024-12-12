台大研究：幼兒園室內換氣不足 新冠傳染風險增3倍

小孩去學校上課後感染病毒，被認為是難以避免的現象。台大團隊研究發現，室內換氣不足，增加新冠病毒（COVID-19）傳染風險，且達3倍之多。專家建議，避免下一次疫情大流行，應訂定建築物防疫通風規範，台大也與台北市合作，經研究結果應用在新幼兒園的硬體，未來更可能納入政策參考。

COVID-19的氣膠傳播為關鍵路徑，特別是在幼兒園等封閉空間。台大醫院環境職業醫學部主治醫師陳宗延表示，研究團隊針對北市一間幼兒園，從2021年8月至11月進行三個月的室內空氣品質連續監測，並以「Wells–Riley模型」量化空氣中病毒傳播風險。

研究發現，幼兒園教室室內二氧化碳濃度於周間逐日累積，下午達到高峰，平均二氧化碳濃度普遍可達850 ppm以上。結合「Wells–Riley」模型計算「基本傳播數（basic reproduction number, R0）」，上課期間室內R0值範圍為3.01至3.12，顯示感染風險顯著，學校上課時段內疫情可能快速蔓延。

陳宗延說，要讓R0值降至1、減少傳播風險，可以減少班級人數，例如30人減到2至10人；或減少室內停留時間，從8小時減少到3小時；改善通風排氣系統，可以將二氧化碳濃度降低至500多ppm，以一間面積30坪的教室為例，若容納30人，換算每小時需將整間教室的舊空氣以新鮮外氣取代3.6至5.4次。

研究模擬推估，要在教室內維持可接受的感染風險，需要極低的人數、室內停留時間及二氧化碳濃度，但陳宗延說，三種指標實際執行確實有困難，例如減少班級內人數，實務上難運作，因此建議搭配使用。

陳宗延建議，教室可利用物聯網傳感器實現空氣品質的動態監測，根據即時二氧化碳監測數據動態，調整室內人數與停留時間，以有效降低風險。如有需要，也安排室外上課，若在通風換氣不足教室，則須加上有HEPA過濾功能的空氣清淨機作為輔助。

台大醫院環境職業醫學部教授蘇大成說，很多疾病都由空氣傳播，這次研究利用新冠病毒推算，相關研究已經刊登於「國際權威期刊（Indoor Air）」，該研究可為幼兒園提供防疫新指標，希望幼兒上學會帶著病毒回家不再被視為理所當然，也提供全球類似場域感染控制參考。

台北市工務局新建工程處長林昆虎表示，以往幼兒園沒有疾病相關的空調指標參考，近期西松國小附設幼兒園在興建時，已經把通風換氣納入設計，會把空氣品質監測等納入監測並將諮詢回饋給台大團隊；未來也會視結果決定是否擴及到其他幼兒園，作為後續政策參考。