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台大不孕症名醫爆性騷 院方改口澄清 已辭教職、醫師職

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台大醫院發言人陳彥元說明，台大醫院醫師性騷擾申訴申訴案件處理狀況。本報資料照
台大醫院發言人陳彥元說明，台大醫院醫師性騷擾申訴申訴案件處理狀況。本報資料照

鏡週刊今報導，台大醫院不孕症名醫「C教授」，被住院醫師、研究生申訴性騷擾，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大老媳婦都受害。對此，台大醫院發言人陳彥元原先表示，該教授仍在職，但後來接受媒體採訪又表示，「已經離職」。

根據周刊內容，有受害醫師不堪其擾，向院方「申請保護令」，禁止該名教授靠近。不過，礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後，才敢檢舉。另，周刊也提到，性騷擾案已由台大醫院、台大性平會、校評會通過，但該教授為保住退休金，已申請退休，並從台大醫院離職。

目前台大醫院官網婦產部已查不到該名教授姓名，陳彥元稍早表示，該教授確實仍在職，對官網調整，並不清楚。但台大醫院今天發表室內空氣品質與學童健康研究，並舉行記者會。記者會後，陳彥元澄清，今年下半年該教授已經辭職，台大教職與主治醫師職位連動，因此在醫院的離職程序也完成。

台大醫院 醫師 離職

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