環島高鐵還有望？陳世凱：目前難告知「20年後或許可以」

交通部前部長李孟諺先前受訪時指出，會啟動環島高鐵的可行性研究，交通部長陳世凱上任後，是否還會延續此政策？陳世凱今表示，軌道運輸發展是一段一段，「或許20年後工程技術及政府財政，不會太困難」，但目前就是留尾軌以便未來銜接。

花東自0403地震後路基流失、地質變得十分脆弱，先前國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵等交通3法，李孟諺表示會研議可行性研究，但後續因爆出婚外情下台。

是否延續前朝政策？陳世凱今與媒體茶敘時說，交通運具發展是一段一段的，尤其是運輸，當初台鐵是先在西部發展，之後往南再往東，高鐵也是如此。

對於環島高鐵部分，陳世凱坦言，要看未來科技及政府財政狀況，目前軌道會預留這樣的可能性，像是高鐵南延到屏東，就會預留尾軌，高鐵延伸宜蘭，宜蘭也會留尾軌，「現在無法告訴大家是否要蓋環島高鐵」，或許20年後工程技術不會太困難，而政府財政有足夠經費。