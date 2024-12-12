TPASS常客優惠最快1月上路 現有運具每月再加碼回饋金

交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋短天期定期票及常客優惠2種方案。交通部長陳世凱表示，常客優惠範圍涵蓋全台縣市，預計針對各運具現有優惠再加碼每月給予回饋金，讓使用單一運具、每月搭乘金額未達月票者加入，最快明年1月中宣布上路，最慢春節後上路。

陳世凱表示，現行的月票對於每天搭的通勤族較划算，但也有些常客每月僅搭單一運具11、15、18次，比較沒有意願加入，未來將用常客門檻讓這些民眾也能加入方案，範圍涵蓋全台縣市，不設限於單一生活圈，加入運具與現行月票差不多，主要是針對運具推優惠。

他也說，現在多數運具都有推自己的優惠，TPASS 2.0會在這些基礎上更加碼，多折讓一些好處給旅客，但不會低於現行月票的3到5折優惠。現在TPASS已經來到70萬人次使用，希望繼續往上增加，鼓勵使用單一運具的通勤族，及平常不會使用公共運輸者加入。另也會請業者協助，盡量不影響現有硬體設備整合。

陳世凱說，TPASS月票原先是以200億元特別預算執行，TPASS 2.0勢必會讓預算增加，若有需要新增會再想辦法。至於特別預算明年到期，後年起會跟行政院討論朝公務預算方向續行，但仍要視政府財政狀況。

陳世凱表示，TPASS 2.0常客優惠預計明年1月14日宣布即可開放民眾上網加入會員登錄，2月1日起累計搭乘次數，預計3月25日就可以領到首筆回饋金。他也說，常客優惠可綁定民眾自己原先的電子票證，也可免費換TPASS 2.0卡，若明年底前換成TPASS 2.0卡，每月可再加碼回饋10%早鳥優惠。