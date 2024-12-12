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幼童近視家長停看電視 醫師：戶外運動預防近視效果更好

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
長時間近距離用眼或室內光線不足，容易導致假性近視，可多陪同孩子戶外運動，改善視力效果更佳。圖／南投醫院提供
長時間近距離用眼或室內光線不足，容易導致假性近視，可多陪同孩子戶外運動，改善視力效果更佳。圖／南投醫院提供

3C產品普及，孩童近視更普遍，家長直接反應就是減少孩子看電視時間，衛福部南投醫院眼科主任何建賢說，兒童假性近視更主要的原因是長時間近距離用眼，多帶孩子參與戶外活動，對改善假性近視幫助更大。

南投一名3歲男童做視力檢查，驗出「假性近視」，爸媽相當自責，打算停掉每天半小時看電視時間。何建賢說，能夠減少電視、電腦、手機、平板等3C產品的使用頻率很好，但在能力所及的範圍內，多增加戶外活動時間，對視力保健更好。

他說，近視成因與生活環境關係密切，長時間近距離用眼、光線不足會促使近視產生。而寬廣的生活空間及適當的戶外活動對於預防近視有良好的效果。

雖然沒用3C產品，但在室內堆積木、畫畫、看書等會近距離用眼，加上燈光不足，一樣增加近視風險。而戶外活動多在陽光充足的環境下，跑步、打球等動態活動或是在公園裡野餐、散步，對視力都有幫助。

另外，陽光可促使人體生成維生素D而強化免疫力，增加視網膜多巴胺分泌量，進而抑制眼軸伸長，而且戶外遠距離視野亦能減少眼睛肌肉緊張，延緩眼球增長，對預防近視效果顯著。

何建賢說，要讓孩子養成正確的用眼習慣，適當的休息相當重要。國健署也有3010120護眼原則，用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，盡力幫助孩子培養正確的用眼習慣及增加戶外活動。另幼童3、4歲開始每年定期接受眼科醫師的視力及散瞳驗光檢查，也有助掌握孩子視力的變化。

幼童經常觀看手機、平板，容易產生近視。圖／南投醫院提供
幼童經常觀看手機、平板，容易產生近視。圖／南投醫院提供

3C 視力 近視

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