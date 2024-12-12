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第二波114年春節台灣金門機票 17日晚間6時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民航局針對目前需求較高的台金航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日下午6時統一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
民航局針對目前需求較高的台金航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日下午6時統一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

春節連假想要返金的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，民航局針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日下午6時統一開放訂位，屆時金門縣政府及各鄉鎮公所將同步啟動服務櫃台，協助民眾購票，此次台金航線運能共提供32架次、5294個座位數，縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

明(114)年春節9天連假即將來臨，縣府提醒旅客，此次春節連假，於尖峰時段114年1月24日至1月31日台灣出發往金門方向，以及114年1月30日至2月4日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限空運資源獲得更有效的利用。若旅客無法搭乘原訂航班，請務必於航班起飛前聯繫航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以保障自身權益。

另依燃油價格調降影響，自113年12月31日起，國內航線票價將調整，本次春節加班機票將以新票價銷售，已使用調整前票價購票的旅客，航空公司將主動退還差價，相關資訊可至航空公司官網查詢，立榮：https://reurl.cc/jQlMpp、華信：https://reurl.cc/V08plR

金門縣政府提醒，春節期間尖峰時段航班需求量大，但根據往年經驗，離峰航班多仍有空位，且票價較優惠，建議旅客靈活選擇日期與時段，減少候補及訂位壓力。此外，也可考慮安排本島家人前來金門團聚，避開擁擠人潮，享受更輕鬆的假期。

縣府也呼籲旅客事先訂妥機位，避免候補延誤行程，並留意天候影響，妥善安排行程，搭機當日務必攜帶身分證件，並提早抵達機場辦理登機，以確保旅程順利。

金門縣政府今天表示，民航局針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日下午6時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府今天表示，民航局針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日下午6時統一開放訂位。記者蔡家蓁／翻攝

春節 金門

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