快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

台中地檢和50家醫院簽約 幫犯罪被害人減免掛號費

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
法務部督導參事林嚞慧說，柔性司法保障被害人權益。記者曾健祐／攝影
法務部督導參事林嚞慧說，柔性司法保障被害人權益。記者曾健祐／攝影

為協助犯罪被害人漫長身心重建、減輕醫療負擔，台中地檢署昨和台中各大醫師公會、醫學中心，及大型醫院、診所等50多間醫院，共同簽署合作備忘錄，將提供犯罪被害人「減免掛號費」優惠，讓需長期就醫、經濟弱勢家庭，多一分醫療保障。

台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請台中市醫師公會、大台中醫師公會、台中市診所協會、 大台中診所協會、台中市牙醫師公會、大台中牙醫師公會、台中市中醫師公會、大台中中醫師公會、中國醫藥大學附設醫院。

以及中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、澄清醫院、光田綜合醫院，還有台中市山、海、屯、都各地區，超過50家醫院參與。

中檢表示，與簽約醫院合作，將讓符合資格的犯罪被害人（馨生人）及其家屬，未來就診時，由醫院提供減免掛號費的優惠服務，可讓經濟弱勢的被害人家庭減輕醫療負擔。

法務部督導參事林嚞慧表示，法務部打擊不法、嚴懲犯罪，也重視柔性司法保障被害人權益，協助更生人輔導、復歸社會，而犯罪被害人因社會犯罪受影響，人生遭衝擊產生重大變化，需長期生活重建與身心治療，犯保協會盼廣設據點結合當地醫療成立司法醫療保護聯盟，協助漫長生活重建。

犯保協會董事長張斗輝說，2013他在台中地檢擔任檢察長，當時犯罪集團以遊民當人頭，推動「護民專案」與地方資源合作，獲司法保護成功經驗，未來司法保護醫療關懷聯盟也是同樣精神。他以提到，當年廣三SOGO遭槍擊的孕婦雖獲補償金但仍難以支付，有賴慈濟醫院協助入住護理之家。

台中地檢署主任檢察官楊植鈞也提到，希望讓犯罪被害人在獲得沒有死角的醫療照護，台中有多家大型醫院、醫療中心，遍布市區、山海線，針對長者、幼童也有專科醫院，司法、醫療結合互助，盼減輕犯罪被害人醫療負擔。

犯保協會董事長張斗輝指出，中檢過去推動「護民專案」是司法保護成功經驗。記者曾健祐／攝影
犯保協會董事長張斗輝指出，中檢過去推動「護民專案」是司法保護成功經驗。記者曾健祐／攝影
台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請50多家醫院簽約。圖／中檢提供
台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請50多家醫院簽約。圖／中檢提供
台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請50多家醫院簽約。圖／中檢提供
台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請50多家醫院簽約。圖／中檢提供
台中地檢署主任檢察官楊植鈞提到，讓犯罪被害人在獲得沒有死角的醫療照護，和台中50多家醫院簽約減免掛號費。記者曾健祐／攝影
台中地檢署主任檢察官楊植鈞提到，讓犯罪被害人在獲得沒有死角的醫療照護，和台中50多家醫院簽約減免掛號費。記者曾健祐／攝影

司法 被害人 醫師

延伸閱讀

基檢推出心理劇團體課程 助戒癮者脫離毒海

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

侯秀琹接世華大台中分會長 何欣純：未來會是「女力崛起」的年代

獨／勞動部以偵查不公開搪塞不給資料 藍委：如超思案翻版

相關新聞

多人指控不孕症名醫涉摸臀性騷 台大：當事人已辭職

今有媒體報導稱台大醫院一名不孕症名醫「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大...

未來1周冷颼颼 周六冷氣團直衝而來、下探10度低溫

未來1周天氣主要受到冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東表示，尤其是在周末到下周一清晨，是這波冷空氣影響最劇烈的時間，要留意...

雙子座流星雨周六達極大期 每小時上看150顆

雙子座流星雨為年度三大流星群之一，中央氣象署臉書粉專「報天文 - 中央氣象署」表示，今年雙子座流星雨極大期將出現於周六9...

突發性耳聾別輕忽！雞尾酒式黃金期治療耳中風 59歲男重回立體聲

彰化縣59歲陳姓男子突感左耳不適，短短3天喪失聽力，求醫確診「耳中風」，接受中西醫聯手的雞尾酒式療法，幸好病發後的一周內...

兒童生長遲緩不是病！北市聯醫揭2方式改善健康長大

少子化時代，不少家長更加關注孩子身心發展，台北市立聯合醫院醫師指出，尤其是否營養不良、為何這麼瘦小等疑問，常在小兒科門診...

第二波114年春節台灣金門機票 17日晚間6時開放訂位

春節連假想要返金的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，民航局針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，將於113年12月17日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。