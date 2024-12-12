台中地檢和50家醫院簽約 幫犯罪被害人減免掛號費
為協助犯罪被害人漫長身心重建、減輕醫療負擔，台中地檢署昨和台中各大醫師公會、醫學中心，及大型醫院、診所等50多間醫院，共同簽署合作備忘錄，將提供犯罪被害人「減免掛號費」優惠，讓需長期就醫、經濟弱勢家庭，多一分醫療保障。
台中地檢昨舉辦「司法保護醫療關懷聯盟簽約儀式」，邀請台中市醫師公會、大台中醫師公會、台中市診所協會、 大台中診所協會、台中市牙醫師公會、大台中牙醫師公會、台中市中醫師公會、大台中中醫師公會、中國醫藥大學附設醫院。
以及中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中慈濟醫院、澄清醫院、光田綜合醫院，還有台中市山、海、屯、都各地區，超過50家醫院參與。
中檢表示，與簽約醫院合作，將讓符合資格的犯罪被害人（馨生人）及其家屬，未來就診時，由醫院提供減免掛號費的優惠服務，可讓經濟弱勢的被害人家庭減輕醫療負擔。
法務部督導參事林嚞慧表示，法務部打擊不法、嚴懲犯罪，也重視柔性司法保障被害人權益，協助更生人輔導、復歸社會，而犯罪被害人因社會犯罪受影響，人生遭衝擊產生重大變化，需長期生活重建與身心治療，犯保協會盼廣設據點結合當地醫療成立司法醫療保護聯盟，協助漫長生活重建。
犯保協會董事長張斗輝說，2013他在台中地檢擔任檢察長，當時犯罪集團以遊民當人頭，推動「護民專案」與地方資源合作，獲司法保護成功經驗，未來司法保護醫療關懷聯盟也是同樣精神。他以提到，當年廣三SOGO遭槍擊的孕婦雖獲補償金但仍難以支付，有賴慈濟醫院協助入住護理之家。
台中地檢署主任檢察官楊植鈞也提到，希望讓犯罪被害人在獲得沒有死角的醫療照護，台中有多家大型醫院、醫療中心，遍布市區、山海線，針對長者、幼童也有專科醫院，司法、醫療結合互助，盼減輕犯罪被害人醫療負擔。
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