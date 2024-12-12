多人指控不孕症名醫涉摸臀性騷 台大：當事人已辭職
今有媒體報導稱台大醫院一名不孕症名醫「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大老媳婦都受害。Ｃ教授則申請退休，欲保住退休金，國立台灣大學則回應，當事人已經辭職，目前無請領退休金。
台大醫院一名不孕症權威Ｃ教授遭6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害醫師泣訴，Ｃ教授碰觸其大腿、臀部，甚至「摸進內褲」，有受害醫師不堪其擾，向院方申請保護令，禁止該名教授靠近。不過礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後才敢檢舉。
台大校方今天表示，學校依相關法規處理此案，目前當事人已辭職，也無退休金請領之事，後續相關程序均會依法辦理。但據了解，該名教授之後還是能申請請領退休金，只是現階段並無請領一事，但實際上是否真能領到錢，將視性平會、教評會等調查結果而定。
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