男急性心梗到院前無心跳 兩家醫院接力從鬼門關救回

雲林縣54歲楊姓男子上月間突然胸部悶痛緊急送麥寮長庚醫院，到院前心跳停止（OHCA），初步診斷為急性心肌梗塞，急診EMT人員施以心臟電擊及心肺復甦（CPR）急救恢復自主呼吸，隨即轉送中國醫藥大學北港附設醫院心導管團隊接手進行手術後撿回一命，醫院今天溫馨喜慶他「重生」。

麥寮鄉楊姓男子上月21日中午突感胸悶疼痛，很快陷入昏迷，經送長庚醫院到院前已無呼吸心跳，院方電擊急救後恢復心跳呼吸，馬上轉至中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）由心血管團隊接手，搶救分秒必爭，迅速在60分鐘內檢查出左主冠狀動脈的左前降支（LAD）血管嚴重阻塞並馬上完成術前準備。

心臟科醫師逯新民取得家屬同意後，馬上手術置放支架，成功打通阻塞血管，順利恢復心臟血流，使病人脫險並轉至加護病房施予「低溫治療」，增加病患恢復意識的機會。

逯新民表示，目標溫度管理（TTM）是透過降低患者體溫，減少腦部組織的代謝率，降低氧需求，有效減輕炎症反應和腦水腫，減少神經細胞損傷程度，維持溫度在 32°C至 36°C之間持續24小時，是目前唯一被證明可改善心臟停搏後神經恢復的措施。

他說，嚴重急性心肌梗塞者可能倒地立即死亡，所以快速打通心血管阻塞並搭配低溫管理，穩固病人生命徵象，是心血管團隊最首要完成的任務。

楊男術後恢復順利，經密切監控病情顯著改善，約一周後即轉至普通病房，日前出院，回診追蹤均保持良好狀態，醫院今為他「慶生」，他也感謝兩家醫院醫療團隊接力救他一命。