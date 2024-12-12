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未來1周冷颼颼 周六冷氣團直衝而來、下探10度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天東北季風影響，北部和宜蘭偏涼；中南部、花東日夜溫差比較大，早晚比較涼。北部溫度到下周一愈來愈低，周六到周日清晨北部甚至來到14度低溫。本報資料照片
今明兩天東北季風影響，北部和宜蘭偏涼；中南部、花東日夜溫差比較大，早晚比較涼。北部溫度到下周一愈來愈低，周六到周日清晨北部甚至來到14度低溫。本報資料照片

未來1周天氣主要受到冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東表示，尤其是在周末到下周一清晨，是這波冷空氣影響最劇烈的時間，要留意低溫發生的情形。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

台灣附近上空的雲系比較多，林伯東表示，目前主要受到冷空氣影響，迎風面地區降雨和雲量多。南海有比較明顯的水氣增多情形，中南半島區域有對流發展，高空氣流偏西風，所以帶來一些水氣，大約下周一左右會比較明顯影響台灣地區，屆時各地雲量和山區降雨可能會出現。

林伯東表示，北方有冷空氣在堆積情形，且有部分冷空氣已經南下，這也是為何昨天開始各地天氣逐漸轉涼。預計這樣的天氣會持續一整個禮拜，尤其周六會有另一波冷空氣南下，周日仍持續影響，屆時台灣地區的天氣明顯轉冷。下周一看起來稍微減弱，但下周二、周三整個環境還是偏東北風，冷空氣有殘存現象，各地天氣偏涼。

未來溫度趨勢，林伯東表示，今明兩天東北季風影響，北部和宜蘭偏涼；中南部、花東日夜溫差比較大，早晚比較涼。北部溫度到下周一愈來愈低，周六到周日清晨北部甚至來到14度低溫，下周一冷氣團逐漸減弱，但整體偏東北風，冷空氣讓整個台灣仍偏涼，北部和宜花整天偏涼，中南部和台東早晚也比較涼。周六至下周一苗栗以北、宜花、馬祖，本島近山區可能會出現10度左右低溫，注意保暖。

降雨趨勢，林伯東表示，今明兩天迎風面水氣多，基隆北海岸、大台北山區、桃園山區、宜花都有些降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區目前有明顯降雨，可能有大雨狀況發生。明天水氣略為增加，甚至中部山區也有零星降雨。周六、周日降雨緩和下來，周六乾空氣往南推，迎風面還是有些降雨，但稍微減少一些。下周一從華南和南海的水氣開始影響台灣，中南部山區也會有些降雨發生。下周二、周三東北風降雨，迎風面還是有些降雨發生。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 東北風

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