台大不孕症名醫爆性騷 院方：仍在職但要求與學生保持距離

鏡週刊今天刊出文章，稱台大醫院不孕症名醫「C教授」，被6名住院醫師、研究生申訴性騷擾，該教授曾是健康台灣委員會委員，連政壇大老媳婦都受害。對此，台大醫院發言人陳彥元今天表示，該教授仍在職，但院方已要求他與學生保持距離，後續懲處醫院也循程序處理完成。

根據周刊內容，有受害醫師泣訴，不僅被摸大腿，臀部也被觸碰，甚至「摸進內褲」，有受害醫師不堪其擾，向院方「申請保護令」，禁止該名教授靠近。不過，礙於該教授地位，受害醫師多選擇隱忍，因擔心被報復，等專科醫師考試結束後，才敢檢舉。另，周刊也提到，性騷擾案已由台大醫院、台大性平會、校評會通過，但該教授為保住退休金，已申請退休，並從台大醫院離職。

陳彥元表示，台大醫院有許多醫學院專任老師堅持，發生性平事件，會依規定設置委員會審查，並做出懲處建議，大學教職部分，因為醫院僅是下轄機關，如何懲處必須由大學端處理。醫院方面已由委員會完成處理，但有關案件細節、懲處結果，因為自己並非委員會委員，不知悉相關內容，循往例，從申誡到解職都有可能。

雖尚未收到最終懲處結果，但陳彥元說，院方已要求該名教授在教學、看診時，與可能接觸到的民眾、學生「保持適當距離」。目前台大醫院官網婦產部已查不到該名教授姓名，陳彥元說，該教授確實仍在職，對官網調整自己並不清楚。

台大醫學院院長倪衍玄表示，該名教授自台大醫院退休是事實，但針對周刊影射之內容，自己並不知悉，因涉及性騷事件、相對敏感，且內文提到的對象不只該教授一人，還包括多位疑似受害人元，這必須嚴肅以對，由性平會回應較為適當。

台大校方表示，本周五將舉行台大校教評會，但並未將報載案件列入討論案，這應是錯假消息，台大對有關校園性平案件，均依照性平案件通報規定辦理，公立學校教師若涉及性平案件，依教師法、公立學校教職員退休金資遣撫卹條例的法規規定，不可能有同意其辦理退休或資遣的情形。