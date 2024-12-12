分級醫療無效？ 輕症仍奔大醫院 邱泰源：落實家醫制度
政府不斷宣傳，「大病到大醫院、小病到小醫院」，以分級醫療就醫省錢又省力，也避免浪費醫療資源。不過，民眾不甩這制度，醫學中心的急診壅塞未改善。健保署長石崇良昨日表示，年底將重啟大型醫院門診減量措施，衛福部長邱泰源說，改革是共識，重點是要讓民眾回到社區。
邱泰源指出，分級醫療的精神是把病人引導到基層，醫療分配是最困難的事。關於重啟大醫院門診減量2%，將考量各地區醫療資源差異，採取因地制宜做法，並加強民眾衛教觀念，減少「輕症跑大醫院」的觀念。
邱泰源表示，政府數年前積極推動分級醫療，提出許多策略，包括民國76年起，即設置「台灣醫療網計畫」，建立分級醫療制度。民眾累積的看病習慣一時要改並不是那麼容易，要各醫療單位、民眾一起努力。
立意良善的分級醫療政策，仍有許多需要改善，邱泰源強調，衛福部會納入各界意見共同討論，最重要的是「站在民眾立場著想」，民眾覺得到哪裡安心就會到哪裡就醫，社區若有了解患者與家庭的家庭醫師，即時給予專業上的幫助，就不需要大費周章地跑到大醫院。
邱泰源期待，台灣能奠定扎實的家庭醫師制度，尤其在高齡化社會下，老人希望在社區獲得良好照顧。他指出，賴清德總統推展「健康台灣」，特別加強醫療長照政策，結合社福安全的整合性照顧，這套制度建立後對，分級醫療會有很大幫助。
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