全台臨床護理人力荒 台大雲林分院靠智慧科技減壓

雲林縣一名國中生因車禍腦部受創，導致性情大變、出現暴力傾向，家屬、護理師及實習護生在照護上面臨壓力，護理部為此結合智慧科技，設置腦部3D立體模型，按壓各部位即會出現語音說明，可快速了解病人症狀，減輕照護壓力，院方將過程拍攝影片參加「2024年護理的力量」國際護理創意獎比賽，分享智慧應用對臨床人力不足的幫助。

護理人力不足已是全台醫界共同困擾，為彌補人力不足，台大醫院雲林分院護理部結合智慧科技，減少護理及照護者負擔。

院長馬惠明說，醫院收治一名國中男童，他騎腳踏車上學途中被卡車撞倒，因腦部創傷導致性情大變，住院期間胡言亂語，甚至有暴力傾向，讓家屬、護理師及實習護生在照護上產生很大的壓力。

後來透過設置腦部的3D立體模型，照護者按壓對應的按鈕，立體模型上相應的部位會亮光及語音說明功能，讓家屬、護理師及實習護生可以快速透過按壓，了解病人的症狀，降低照護上的焦慮感。

護理部也透過居家透析照護APP，幫助腎友智慧護理，並幫助初次面臨照護的家屬設計互動式衛教小幫手，讓照顧者觀看互動式衛教影片，增加照顧者學習成效、透過智慧分析運動策略，幫助精神科患者提升健康體適能。

馬惠明表示，科技日新月異，台大雲林分院以創新思維來解決醫療護理臨床相關問題，並將過程製成居家腹透A計畫、智慧賦能病人，護理輕鬆升級、以舉腦得、健康生活，無限希望，共4部影片參賽。即日起至12月15日止，希望民眾踴躍點閱支持，讓世界看見用心守護雲林的醫護團隊。