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不想讓照服員洗澡！沈政男「這句話」讓失智阿公願意脫衣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
沈政男翻轉了照顧的意義，讓阿公從一個被照顧者變成助人者，對於「洗澡」這件事有了不同意義，人的看法與態度就會改變。圖／翻攝沈政男臉書
沈政男翻轉了照顧的意義，讓阿公從一個被照顧者變成助人者，對於「洗澡」這件事有了不同意義，人的看法與態度就會改變。圖／翻攝沈政男臉書

新北市新莊區日前發生一起長照悲劇，73歲林姓男子長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，林男近期身體不適申請長照服務，但妻子堅持要丈夫親自照顧，不願長照人員協助，林男疑似身心俱疲，而將妻子從客廳14樓窗戶丟下，導致妻子當場死亡。

醫師、時事評論家沈政男今天於臉書表示，老人家不願意請看護、不願意外人照顧的例子非常多，這必須針對原因來處理，並描述了幾年前，他曾經處理過的狀況。

沈政男說，門診曾收治一位中度失智阿公，自己不太會洗澡了，又不讓家人幫忙洗，每要幫忙，就自己隨便在浴室沖了沖水，然後大喊說「我自己會洗！我洗好了！」

阿公的配偶已經過世，兒子、孫子要幫忙洗都被拒絕，媳婦更不用說，只好申請居家服務，結果人家來到家裡以後，阿公依然堅守玉體，不讓人家來碰。

怎麼辦呢？沈政男告訴阿公，「人家是政府派來幫你洗澡，你要讓人家洗，人家才有錢領，這是做好事！」阿公聽了恍然大悟說：「是安呢喔？好啦，我乎伊洗啦！」最後，他寫了一張紙條給阿公帶著，以免他忘記。

沈政男說，為什麼阿公不願讓居服員洗澡？因為，阿公自認自己還能洗；不認為需要洗澡；阿公覺得自己不是小孩子，不需要人家幫忙洗澡，如果讓照服員看到漏尿、漏屎很難堪。

但為什麼聽了沈政男的說法後，阿公願意接受協助了？沈政男說，他翻轉了照顧的意義，讓阿公從一個被照顧者變成助人者，同樣一件事有了不同意義，人的看法與態度就會改變。

同理，老人家不願意請看護，也有各式各樣的理由或原因，而不管是什麼說法，都可以一一破解，重點是必須抓到背後的心理因素。照顧老人家，尤其是失智老人家，用藥是最簡單的事情，而最困難是「了解老人家」。

其實，也不難！沈政男說，問題是，大家平常就沒有了解別人的習慣，於是擔任照顧者以後，也就不會採取這樣的照顧方式了，而這時，就需要專家來幫忙。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

沈政男 長照

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