東北季風增強今轉濕涼 周六冷氣團南下全台再降溫

今天東北季風增強，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，桃園以北到宜蘭花蓮轉為陰短暫雨的天氣，基隆北海岸的降雨比較明顯。氣溫方面，一早的氣溫其實和昨天相差不大，甚至因為雲多、妨礙輻射冷卻，空曠地區的極端低溫並不顯著，中北部地區大約在14至16度，白天會稍微回溫到18至20度；南部到花東比較溫暖，低溫大約15至18度，白天高溫仍可以維持在25度或以上。

今明兩天都是類似的天氣，李至晟表示，有個比較小的變化是今晚會有些中層水氣快速通過，主要通過是北部近海，台灣受到邊緣影響，迎風面降雨稍微擴張到新竹，中南部則是雲量增多。因為氣溫的感受是相對的，北部地區跟海峽沿岸在白天的體感溫度跟昨天差距較大。

至於周末冷空氣的強度，李至晟表示，目前預測還是維持大陸冷氣團等級。周五晚間到周六白天氣溫會再出現一波降溫，這次的冷空氣比較強，周六晚間中北部的低溫會降到12至14度、南部、花東也只剩下14至16度。

這段時間水氣會稍微減少，但李至晟表示，迎風面地區的降雨不會完全停止，基隆北海岸和宜蘭仍然有短暫雨，只是大台北到桃園的平地市區可望轉為陰到多雲的天氣。

周日晚間到下周一清晨大陸冷氣團出海，李至晟表示，這時水氣較少，輻射冷卻增強，中北部的空曠地區可能會有局部接近10度氣溫出現，是近期氣溫的低點。在下周一白天東北季風會稍微減弱並轉為東北東風，各地氣溫會緩慢回升，不過幅度不大。

他說，也因此目前預測下周四冷空氣只是稍微增強，北部的低溫也可能會降到代表大陸冷氣團門檻的14度。整體看來下周依舊是迎風面有雨的天氣，涼意也相當明顯，是非常典型的冬季氣候。

空氣品質部分，李至晟表示，從今天起台灣附近都是東北季風的環境為主，也就代表著南部地區將長期處於下風處，可能會有從上游各縣市的汙染物累積，空氣品質可能會在普通到橘燈提醒的等級；另外就是中部在白天陣風較大，河川可能會有揚塵或風飛沙，敏感族群近期可能要準備口罩。在周六冷氣團南下時，轉乾的同時也可能有境外汙染移入，北部要多注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。