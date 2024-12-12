周六冷氣團影響 賈新興：下周六冬至再一波

冷空氣一波波，下周六就是24節氣的「冬至」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周六及下周六各一波大陸冷氣團影響。民眾周日及下周一如果赴日本旅遊，留意天氣資訊。

近期天氣部分，他表示，明天，受偏強東北季風影響，桃園以北及宜花有零星短暫雨，南投及雲林亦有零星短暫雨。周六至周日受大陸冷氣團影響。周六，桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周日，午後宜花東山區轉多雲。

賈新興說，下周一至周二，南來水氣增多，嘉義以南及宜花東有零星短暫雨。下周三至周四，新北山區及宜花東有零星短暫雨，中投山區亦有零星短暫雨。下周五，台中以北山區及北北基宜花有局部短暫雨。下周六有受大陸冷氣團影響的機率，北北基宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。