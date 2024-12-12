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聯合報社論／兩岸交流搞戒嚴，賴清德想學尹錫悅？

入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷。周六至下周一清晨轉乾冷，要注意保暖。聯合報系資料照片
明天下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷。周六至下周一清晨轉乾冷，要注意保暖。聯合報系資料照片

東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉涼；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。北部14至20度、中部14至28度、南部15至29度、東部17至31度。

明天北部、東半部有局部短暫雨，吳德榮說，明天下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降，愈晚愈冷。周六至下周一清晨轉乾冷，要注意保暖。此波冷空氣為入冬以來最強，周六至下周一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意「低溫特報」的發布。

他表示，下周一、周二冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。至於再下一波冷空氣，南下的時間還不一定，強度差異也很大，各國模式模擬，都還在調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式（ECMWF）下周四8時模擬圖（左圖）顯示，850百帕零度（紅）線，在北部海面。美國模式（GFS）下周六20時模擬圖（右圖）則顯示，850百帕零度線，接觸北部陸地。下波冷空氣，南下的時間、強度，模擬差異皆很大。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（ECMWF）下周四8時模擬圖（左圖）顯示，850百帕零度（紅）線，在北部海面。美國模式（GFS）下周六20時模擬圖（右圖）則顯示，850百帕零度線，接觸北部陸地。下波冷空氣，南下的時間、強度，模擬差異皆很大。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫

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