東北季風影響轉濕涼 周六冷氣團接力 冬至再一波冷空氣

天氣明顯轉變，中央氣象署表示，今天東北季風影響，迎風面的新竹以北、宜蘭、花蓮地區有不定時的短暫降雨，其中在基隆北海岸及東北角降雨時間長，有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，今天桃園以北、宜蘭地區及金門、馬祖天氣明顯轉涼，桃園以北及宜蘭整天氣溫在17到19度，金門15到19度，馬祖13到15度，新竹以南低溫16到18度，花東19、20度，白天竹苗及花蓮高溫22、23度，中南部及台東25、26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物，澎湖氣溫在19到21度。

明天仍受到東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸降雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，宜蘭地區亦有局部較大雨勢，新竹及花蓮地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

緊接著周六大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸有短暫雨，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部12至17度，中部13至20度，南部15至23度，東北部13至16度，東部15至18度，東南部17至21度；澎湖16至19度，金門12至17度，馬祖12至14度。

周日至下周一清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部11至18度，中部12至21度，南部14至21度，東北部12至16度，東部14至19度，東南部16至21度；澎湖16至18度，金門12至17度，馬祖11至13度。

下周一白天至下周三大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，不過北方仍會有大陸冷高壓南下，使台灣附近是在東北風的環境，北部、東北部及東部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四環境為偏東風，東半部地區及北部山區仍有降雨機率，其他地區為多雲到晴；下周五、下周六「冬至」有另一波冷空氣再度南下，北台灣氣溫下降，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。