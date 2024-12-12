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東北季風、冷氣團接力 粉專：北台灣濕冷 中南部日夜溫差劇烈
入冬第二波冷氣團，即將來襲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北季風將一天天增強，並直接銜接周末抵達的大陸冷氣團，北台灣將迎來好幾天的濕冷天氣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從預報看來，這波冷氣團本身並沒有特別強，約落在一般冷氣團強度，但因為水氣稍多，在濕冷的環境下，桃園以北、宜花，冷意比較明顯，和前幾周乾冷有很大不同。至於中南部，天氣就穩定很多，雖然也會轉冷，但主要落在入夜至清晨，需要留意日夜溫差劇烈的狀況。
這波冷氣團預期影響到下周一才會稍微緩和，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，之後可能會有更強的冷空氣南下，但實際情況就有待觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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