東部海域連3震 凌晨4時5分花蓮外海規模4.6地震 最大震度3級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布第510號顯著有感地震報告，今天凌晨4時5分，在花蓮縣政府東南東方13.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度22.8公里。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署發布第510號顯著有感地震報告，今天凌晨4時5分，在花蓮縣政府東南東方13.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度22.8公里。圖／取自中央氣象署網站

今天凌晨在台灣東部海域連續3起有感地震，中央氣象署發布第510號顯著有感地震報告，今天凌晨4時5分，在花蓮縣政府東南東方13.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度22.8公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度1級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。

而更早之前的今天凌晨1時50分，在宜蘭縣政府東南方36.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.7地震，地震深度14.7公里。各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級。

第3起小區域有感地震為今天凌晨4時21分，在花蓮縣政府東南東方11.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.6地震，地震深度23.5公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

地震 花蓮縣政府

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