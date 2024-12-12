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分區共管 健保署重啟門診減量

聯合報／ 記者林琮恩李樹人／台北報導
政府多年推廣分級醫療，但成效不彰，醫學中心收治輕症占比逐年升高，為此，健保署預定年底採「分區共管」，要求輕症門診偏高的醫院降低門診量。示意圖。記者劉學聖／攝影
政府多年推廣分級醫療，但成效不彰，醫學中心收治輕症占比逐年升高，為此，健保署預定年底採「分區共管」，要求輕症門診偏高的醫院降低門診量。示意圖。記者劉學聖／攝影

分級醫療實施多年，卻不見成效，為此，衛福部健保署決議，預定年底重啟醫學中心、區域門診減量措施，但不再採取統一規範，而是分區共管，由各區召開會議，要求轄區內門診比率偏高的醫院降低門診量。然前署長李伯璋說，「沒人願意當壞人」，實施成效有限。

健保署曾要求大醫院降低初級照護門診件數，一○六年醫學中心初級照護件數不得超過前一年的九成，一○七年進一步要求醫學中心、區域醫院門診件數降低百分之二，超過部分不予分配總額，一○八年再度要求醫學中心、區域醫院再降低門診件數百分之二。不過，一○九年爆發新冠疫情，全部做罷。

健保署醫務管理組長劉林義表示，這次將以門診占比偏高的醫學中心為實施對象，要求降低門診次數，否則不予分配總額，除了落實分級醫療，也可保障健保點值。

對此，李伯璋表示，部分國人仍有名醫迷思，而大型醫院也不可能主動將輕症患者轉至基層診所，加上分區共管時，沒人願做壞人，點名要哪家醫院減少門診患者，預估新制上路分級醫療成效仍有限。

新光醫院副院長洪子仁表示，透過各分區共管，針對門診比率高於平均值，或上升趨勢較陡的大型醫院，找出原因改善。不過，醫學中心不可能拒絕輕症患者就醫，若想落實分級醫療，理應調高部分負擔，才能引導民眾改變就醫行為。

健保署 分級醫療 醫學中心

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