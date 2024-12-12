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分級醫療失靈 大醫院輕症門診更多

聯合報／ 記者林琮恩李青縈李樹人／台北報導
衛福部健保署統計，近5年醫學中心初級照護（即輕症）門診比率逐年上升。本報資料照片
衛福部健保署統計，近5年醫學中心初級照護（即輕症）門診比率逐年上升。本報資料照片

近年來醫學中心、區域醫院門診初級照護（輕症）次數占率持續上升，一○八年醫學中心占比百分之十三點八，一一二年百分之十五點一三。醫改會副組長吳奎彥批評「分級醫療失靈，醫療資源配置失當」；健保署前署長李伯璋認為，部分負擔做半套，致使醫療分級破功。

依照健保定義，初級照護定義為痛風、感冒、炎症、營養缺乏等輕症，為落實分級醫療，大醫院收治重症患者，小醫院、診所收治輕症個案，健保署持續推動分級醫療，但健保會最新統計資料卻顯示這些年來「做白工」。

去年全國各級醫療院所門診次數達三億八千萬餘次，健保會資料顯示，一○八年醫學中心初級照護次數占比為百分之十三點八，一○九年上升至百分之十三點九四，一一○年為百分之十三點九四，一一一年上升至百分之十四點四，一一二年再度增加至百分之十五點一三。

為提高轉診，健保署祭出高額獎勵，但轉診的比率始終偏低，不見成效。一一二年三億八千萬餘次門診，但轉診案件僅二七一萬八千件，不到百分之一。進一步分析，上轉下比率更低，從大型醫院轉至地區醫院為四十五萬七千多件，轉診至基層診所件數僅十一萬三千多件。

吳奎彥表示，健保署多次提出門診減量措施，似乎無助於分級醫療，令人擔憂的是，今年新增三家醫學中心，地理位置集中於都會區，可能讓數字更難看。建議衛福部設計更細膩的機制，還需通盤檢討現行的分級醫療政策，利用健保大數據分析問題，對症下藥。

「落實分級醫療是解決台灣血汗醫護的重要解方。」李伯璋說，擔任署長時，曾要求醫學中心、區域醫院每年減少百分之二門診量，並決議藥品、檢驗檢查等部分負擔措施，但受疫情影響，以及部分負擔新制只做半套，僅針對藥費，並未納入檢驗檢查，這也是分級醫療失靈的原因之一。

李伯璋表示，全國大型醫院開立檢查檢驗單據中，約百分之五的患者失約，並未如期到院受檢，另有不少患者做檢查後，卻未回診，等於白做。如果高階影像檢查需部分負擔，相信可以避免醫療浪費，並有助於落實分級醫療。

對此，健保署長石崇良表示，任何可能性均可討論，不過，健保會委員曾提醒，檢驗檢查部分負擔這部分需審慎評估，以免影響患者就醫權益。

分級醫療成效不彰 製表／元氣中心
分級醫療成效不彰 製表／元氣中心

健保署 分級醫療 衛福部 醫學中心

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