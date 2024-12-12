聽新聞
0:00 / 0:00

克服血型不同移植 夫捐腎救妻

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

「捐腎不算什麼，只希望妻子能健康陪我走下去。」楊先生得知妻子需要腎臟移植，二話不說決定捐腎，但兩人血型不同，歷經5次俗稱「洗血」的「雙重血漿置換術」才完成移植，重獲新生。楊說，只有患難與共，才能繼續攜手走下去。

51歲陳女士今年2月初診斷出腎臟病第5期（末期），因不想洗腎，選擇藥物治療卻不理想。台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群建議腎臟移植。

楊不捨結縭36年妻子受苦，決定捐腎為妻子續命，但陳血型為O型、楊為AB型。儘管子女願捐贈，但楊男說，18歲和妻子一見鍾情，攜手走了大半輩子，「子女都有自己的人生和家庭，而我只有太太，如果不救，之後的人生只剩下自己」，決定患難與共，攜手走下去。

北慈移植團隊讓陳女士提早一周住院進行「雙重血漿置換術」，手術由泌尿科主治醫師游智欽、趙梓辰執行。一般置換3次就能將抗體移除，但陳做了5次，血漿抗體才降至可移植的數值。

陳女士感謝醫療團隊悉心治療及家人對她的愛，未來將帶著這份愛更努力、認真生活。

國內至11月底，共8857人等待腎臟移植，活腎移植能挽救更多腎臟病末期患者。游智欽說，腎臟移植已不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術，施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥。

人生 腎臟病 血型

延伸閱讀

血型不同也能捐！夫不捨妻受苦願捐腎 雙重血漿置換術迎新生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「機運超好」：財庫瞬間飽滿

對發票囉！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名「把握機會」：財富跟著提升

相關新聞

分級醫療失靈 大醫院輕症門診更多

近年來醫學中心、區域醫院門診初級照護（輕症）次數占率持續上升，一○八年醫學中心占比百分之十三點八，一一二年百分之十五點一...

分區共管 健保署重啟門診減量

分級醫療實施多年，卻不見成效，為此，衛福部健保署決議，預定年底重啟醫學中心、區域門診減量措施，但不再採取統一規範，而是分...

回響／無人機噴藥汙染鄰田 要抓「黑飛」

聯合報披露無照操作無人機噴藥釀鄰田汙染不斷，獲農業部重視，最近發文各農業科技公司，要求配合縣市政府農藥管理單位加強稽查「...

有政治考量？ 七接環評火速過關遭質疑

中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」（七接），環境部昨召開環評大會審查，當地居民憂心七接會加劇大林蒲空汙，要...

又是大陸玩具 蘿蔔刀後改流行空氣針？衛福部示警2點「看不到的危險」

具危險性的「蘿蔔刀」先前在學童間流行，近期又有一款空氣針玩具從中國大陸開始流行，在台灣的網路賣場疑似也找得到，衛福部次長...

健康你我他╱小五黏人很療癒 老母身體漸康健

我家毛小孩貓咪的名字是「星期五」，當時在領養毛小孩的網頁上，看到影片中被關在小小籠子裡面叫個不停，媽咪說這個嗓門大、身體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。