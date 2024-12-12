有政治考量？ 七接環評火速過關遭質疑

中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」（七接），環境部昨召開環評大會審查，當地居民憂心七接會加劇大林蒲空汙，要求大林蒲沒有遷村就沒有七接，但最後仍在環評委員要求中油承諾納入既有天然氣接收站實際空汙排放情形及營運階段空汙增量影響等評估下，建議通過環評。

中油計畫在高雄市小港區設置六座液化天然氣儲槽及相關附屬設施，用地約卅七點四公頃，預估整體供應能力於二○三一年可達每年三一○○萬公噸，並在今年九月通過環評初審，如今不到三個月就通過環評大會審查，遭質疑是否有政治考量。

對此，環境部長彭啓明強調，環評並非要審查很久才是仔細，而是開發單位有無因應環委的要求回覆和報告，本案絕對沒有上頭的指示。

不過高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英批評，七接在一次專案初審會議就送到環評大會，跟三接、四接歷經多次初審相比顯得草率，要求七接應退回重審。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊批評，政府沒有考量大林蒲長期被工業包圍，環境已經不適宜居住，卻還通過七接的環評，「加重汙染，等於放棄大林蒲居民」。

最後環評委員要求，開發單位應納入既有天然氣接收站的實際空汙排放情形，強化營運階段空氣汙染物增量的影響評估，以及極端氣候造成的強陣風和風暴潮等評估。而針對大林蒲遷村前不得開發的意見，結論做附帶建議，供高市府及經濟部參酌。

中油表示，對於興建洲際接收站的空污增量，會信守「在地抵換」承諾，以降低當地的空汙負擔。