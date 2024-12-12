點燃生命之火募款 中信先捐200萬

第四十屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動正式開跑，昨晚舉辦點燈儀式，過去卅九年來，點燃生命之火已透過善款幫助近七十二萬名孩童改善教育與生活困境。中信銀行拋磚引玉，率先捐款二百萬元。

根據最新官方數據，台灣家庭財富差距擴大至近六十七倍，突顯偏鄉家庭經濟問題仍需大眾關注。中信慈善基金會呼籲社會大眾持續以具體行動，讓偏鄉弱勢孩童有飯吃、有書讀、有人陪伴，且能勇敢追夢。

曾經受助的小瑜，由阿嬤獨自拉拔長大，她現身感謝「點燃生命之火」的扶助，現在已是大二生，還常回社區幫忙。

另外一位阿鈞，因為加入計畫，打開人生視野，現在是台大高材生，未來希望幫助更多孩子。今年代表台灣得Ｕ15世界盃棒球賽銅牌的林崴說，計畫扶助的不只有物資，更讓自己懂得感謝與珍惜。

台北市社子國小棒球隊是受贈代表，現場帶來精彩的熱血戰舞，中信慈善基金會董事長辜仲諒大讚戰舞表演。他說，「點燃生命之火」希望集結大眾力量，一起幫助、陪伴偏鄉的孩子，直到他們能自己站穩，這就是最有價值的投資。

點然生命之火由中信慈善基金會發起，即日起至明年一月廿四日止，民眾都可以參與捐款，可透過中信慈善基金會官網、中信銀一五四家分行臨櫃、全台七千台ＡＴＭ愛心捐款鍵，或是利用中信行動銀行ＡＰＰ轉帳捐款。