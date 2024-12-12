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匈牙利國家歌劇院雙劇早鳥票倒數

聯合報／ 本報訊

世界頂尖劇院「匈牙利國家歌劇院」將於明年四月攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇「蝴蝶夫人」與芭蕾舞劇「天鵝湖」，分別於國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院演出。此次巡演將比照歐洲規模，動員超過百人製作團隊。

「蝴蝶夫人」為義大利作曲家普契尼於一九○四年創作的經典歌劇，以日本藝伎「蝴蝶夫人」秋秋桑與美國軍官平克頓之間的悲劇愛情故事為主軸。而匈牙利國家歌劇院的「蝴蝶夫人」，於二○○○年由當代匈牙利最具國際聲望的大導演Miklós Gábor Kerényi執導，是世界各大歌劇院重要劇碼之一。

柴可夫斯基的「天鵝湖」是許多芭蕾愛好者最喜愛的經典作品之一。匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團編舞除保留原作經典名場，亦將匈牙利民俗舞蹈融入，增加更多精彩元素，並以氣勢恢宏的布景與服裝。目前早鳥最低優惠進入最後倒數，只到十二月十九日，購買雙節目套票可享最低優惠八折。

匈牙利 國家歌劇院 蝴蝶

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