回響／無人機噴藥汙染鄰田 要抓「黑飛」

聯合報披露無照操作無人機噴藥釀鄰田汙染不斷，獲農業部重視，最近發文各農業科技公司，要求配合縣市政府農藥管理單位加強稽查「黑飛」，操作無人機噴藥時，須備妥相關證照以供查驗。

代操作無人機（植保機）的農業科技公司，近日收到農業部動植物防檢所通知，指出聯合報報導無人機不法施藥引發糾紛，請各農業科技公司、職業工會、開辦無人機程的各大學，在執行無人機噴藥施肥作業時，必須攜帶操作證或代噴人員技術證書以供查驗。

動植物防檢所召開第59次農藥管理聯繫會報決議，將與縣市政府人員加強稽查黑飛作業，以保障合法代噴業者權益，如果農業科技公司等機關團體掌握黑飛相關資訊，應該向動植物防檢所或者縣市政府農藥管理機關檢舉。

彰化縣青農詹喬錠說，無人機飛手不但要懂得「飛」，還要懂藥理，合法且適當使用藥物噴灑農作物，無照噴藥確實存在鄰田汙染的風險，動植物防檢所加強取締的決心相當好，透過執法來凝聚不要鄰田汙染的共識及飛安。

詹喬錠表示，噴藥無人機一架50萬元至60萬元，購買備用電池、發電機等設施再多花10萬元，通常會斥資買這類無人機，不會只噴自家農田，所以購買操作者會參加研習並考照，後續成為合法代噴業者；若買無人機自噴而不代噴，才可能無照操作，他認為無照自噴「應該還好」，不要受人委託代噴藥就好。

彰化縣政府農業處指出，只要操作無人機噴藥就應依法行事，農業處將配合動植物防疫所的中區分所進行田邊稽查，檢查飛手有無合格證照。農業處如果收到檢舉，將調查農藥有無合格、飛行路線有無事前上網登錄，如查證農藥不合格，就由農業處裁罰1萬元至5萬元，未上網登錄飛行路線將移交縣府交通處裁罰，若二者都違規，基於一事不兩罰，由交通處裁罰最高15萬元。