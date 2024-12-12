縮胃減重25公斤 吃太快又胖回來 罹糖尿病

一名接受過縮胃手術的40歲女病患，一年內減重25公斤，但在食量逐漸恢復後，因進食速度過快，常5分鐘吃完便當，短短半年內體重竟反彈20公斤，且出現心悸、冒冷汗、腹痛等症狀，糖化血色素達到6.4%（正常值4.0至5.6%），被診斷為糖尿病前期。

減重醫師蕭敦仁強調，接受縮胃手術減重患者，術後也要搭配飲食控制，不要以為「只是開刀就好，想吃什麼都可以」，否則體重仍會上升，以致於胖回原本的樣子，醫師在手術前後也要適時對病患進行衛教，讓病患重拾健康。

減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，經檢查發現這名患者的營養素代謝功能異常，與快速進食及術後營養素吸收不良有關。縮胃手術後，若進食速度過快，沒有充分咀嚼消化的食物，將更快速地進入小腸，特別是攝取高精製醣類時，食物會「傾倒」進入小腸，引發心悸、惡心、腹痛、腹瀉等「傾食症候群」。

楊智雯建議患者，應細嚼慢嚥逐步延長進食時間，並調整飲食順序，先吃蛋白質，再吃碳水化合物，避免因傾食症候群造成蛋白質攝取不足，還能延長飽足感；患者也可選擇糙米飯、地瓜等高纖維、複合性碳水化合物取代精緻澱粉，減緩食物排空速度，穩定血糖、減少腹脹、惡心等不適感。

蕭敦仁指出，進食時細嚼慢嚥，可以促進分泌膽囊收縮素（cholecystokinin），增加飽足感，順序以「水、菜、肉、飯、湯、水果」或「水、肉、菜、飯、湯、水果」為佳，碳水化合物則應選擇全穀雜糧類替代精緻澱粉。

後來患者調整飲食，搭配補充消化酵素與營養素，兩個月內減重7公斤，糖化血色素回到標準值，化解糖尿病危機。

據「Obesity」肥胖期刊研究顯示，細嚼慢嚥不僅能增加熱量消耗，甚至可以改善血糖問題。楊智雯指出，細嚼慢嚥不限於接受過縮胃手術的患者，對一般人同樣重要。