老年聽損未改善 腦部退化增失智風險

長期戴耳機或處於工廠等噪音環境，恐導致聽力損害，增加腦部退化的風險。醫師指出，老年聽損遲未改善，對外在感官刺激逐漸減少，可能導致腦部退化，出現記憶減退、個性情緒改變、執行功能減退等症狀。如果長輩聽力減退，家人又不願與其溝通，可能會忽略長輩這些行為的改變，即是失智症的警訊。

台北馬偕醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清表示，嬰幼兒先天聽損，可能造成口語、語言、認知、課業落後；成人後天性聽損者，則可能面臨口語、人際溝通障礙、憂鬱、認知能力下降、失智等。而老化、突發性耳聾、中耳炎惡化、噪音性聽損及耳毒性藥物等，也可能導致聽力損害。

新光醫院失智症中心主任劉子洋指出，失智症可能和生活型態改變有關，包括身體和腦部有沒有活動、有無接受視覺及聽覺等感官刺激，年紀大也是影響因素之一，如以整體退化徵兆來看，記憶力退步、情緒和個性改變、執行功能減退等，是常見的失智症3大症狀。

劉子洋指出，如果原本個性溫和的人，突然變得急躁激動、情緒平穩變得低落或高亢等，或是執行功能減退，例如原先可以應付烹飪、工作等事務，後來卻無法進行時，就要特別注意。

有些長輩聽力減退，起初沒有聽到，家屬也不以為意，或者要很大聲講話才聽得到，劉子洋說，這些狀況會讓雙方的溝通開始減弱，進而忽略長輩在記憶力、個性和情緒，以及執行功能減退的改變，其餘如日常生活整潔度、服藥狀況等也是可以注意的細節，建議要從改善聽力做起，如戴助聽器，但容易碰到長輩拒絕或不常使用等，要靠同住家人耐心陪伴。

對於使用助聽器無法有效改善聽力的重度至極重度聽損者，可以評估是否適用人工電子耳，林鴻清指出，曾有位60多歲的女性，本來聽不清楚朋友講話，直到自費安裝人工電子耳後，當天就可以和朋友正常溝通，患者認為這筆錢花得相當值得，臨床端則期待健保給付成人裝置單側人工電子耳。

植入人工電子耳前，要進行聽力檢查、助聽器效益驗證、語言能力評估、影像學檢查與社會心理評估，不過，並非所有患者都適合安裝，林鴻清說，聽神經缺損或萎縮、中樞的聽覺認知系統受損、植入耳的外耳或中耳感染、鼓膜穿孔，以及任何醫學跡象顯示不適合做中耳或內耳手術者就不適合。