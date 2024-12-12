健康你我他╱小五黏人很療癒 老母身體漸康健

我家毛小孩貓咪的名字是「星期五」，當時在領養毛小孩的網頁上，看到影片中被關在小小籠子裡面叫個不停，媽咪說這個嗓門大、身體好，於是就認養回來了。

回到家後，小小的身軀羞怯了半小時，就開始在家裡四處探險，絲毫不認生，確實是一隻生命力很旺的小可愛。因為她到我們家那天是星期五，所以取名「星期五」、英文名是「Friday」。隨著日日的相處與陪伴，媽咪又替他取了很多可愛的名字，如「小五」、「小公主」、「小賴皮」、「小可愛」都是她。

從此，她每天陪伴著身染重病的媽咪。天氣寒冷時，媽咪穿著毛棉的外套保暖，小五尤其喜歡往媽咪的胳肢窩裡鑽進去，然後窩著唆唆、踩踏享受母愛。媽咪也愈來愈喜歡她的陪伴，還特地為她準備了一台有輪子的小窩，猶如是她的專屬搖籃。

每日清晨小五便會一直喵喵叫，呼喚媽咪過來陪著，她在搖籃裡唆唆或踏踏，且會盯緊媽咪不可離開，媽咪稍微起身要離開拿早餐吃，小五那兩隻如翠玉般的大眼睛立刻凝視著媽咪，直到媽咪坐回來，整個畫面真的是好笑又溫馨。

三年晃眼過去，有了小五的陪伴，原本被醫師宣布「免疫系統失調」，目前尙無藥物可治癒的媽咪，身體逐漸恢復康健，現下已經可以推著小五的搖籃在家中散步了。