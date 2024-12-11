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影／高雄長庚「聽希望在唱歌」 彭佳慧、許富凱獻唱

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院和癌症希望基金會「聽希望在唱歌」撫慰癌友的心。圖／長庚提供
高雄長庚醫院和癌症希望基金會「聽希望在唱歌」撫慰癌友的心。圖／長庚提供

高雄長庚醫院和癌症希望基金會今在醫學大樓1樓大廳舉辦「聽希望在唱歌」，邀金曲歌手彭佳慧、許富凱用溫暖歌聲撫慰癌症病友的心，陪伴癌友度過艱難時刻，找回希望和勇氣。

「聽希望在唱歌」活動自1998年迄今，由北至南將演唱會開進全國各大醫院，已舉辦109場次，療癒無數癌友、家屬及醫護。

高雄長庚執行副院長藍國忠說，台灣每4分19秒就有1人罹癌，每年全台約88萬個家庭需面對癌症帶來的重重挑戰，抗癌旅程令人徬徨又無助，在癌症面前，病人、家屬及醫療團隊都需要被支持，相互扶持才能走得長久。

癌症希望基金會這次邀請金曲歌王歌后共襄盛舉，歌手縱使行程忙碌，為了癌友都是力排萬難，就是堅持到現場唱歌給癌友聽。

彭佳慧帶來多首經典歌曲，讓觀眾享受演唱會等級的演出；許富凱特別帶來「家後」這首歌，用溫暖的力量陪伴觀眾；才女歌手黃嘉千用動人的歌聲帶給大家力量，療癒歌聲和鼓勵讓病患、身旁的家人及醫療人員，都暫時放下疾病與治療的辛苦，沉浸在歌聲裡。

其中，彭佳慧是第6次獻唱並到病房關懷癌友，癌症委員會主席林志哲致贈彭佳慧每次到高雄長庚唱歌相片畫框，並製作公仔放置癌症中心陪伴所有癌友。

癌症希望基金會蘇連瓔執行長表，抗癌對病友和家人都是條艱辛的道路，透過音樂可以抒發情緒排解壓力，正是連續20多年來舉辦聽希望在唱歌演唱會目的，期待透過演唱會給予病友、家屬及醫護，擁有希望、勇氣、互助和支持。

分享抗癌過程的楊姓護理師說，得知罹癌時彷彿掉入深淵，經歷一次次治療，發現身邊的醫師和護理師都是天使，一步步走出陰霾，罹癌讓我用最同理的專業來服務癌友並一起努力。

癌症希望基金會前董事長、立委王正旭今也撥時間來參加，他呼籲與癌奮戰的朋友，只要在治療過程有任何需求，都可撥打基金會0809-010-580免付費專線，基金會團隊將會陪伴走過抗癌路。

金曲歌后彭佳慧（左）受邀到高雄長庚獻唱，撫慰癌友的心。圖／長庚提供
金曲歌后彭佳慧（左）受邀到高雄長庚獻唱，撫慰癌友的心。圖／長庚提供
金曲歌后彭佳慧（右二）受邀到高雄長庚獻唱，撫慰癌友的心。圖／長庚提供
金曲歌后彭佳慧（右二）受邀到高雄長庚獻唱，撫慰癌友的心。圖／長庚提供
高雄長庚醫院和癌症希望基金會「聽希望在唱歌」撫慰癌友的心。圖／長庚提供
高雄長庚醫院和癌症希望基金會「聽希望在唱歌」撫慰癌友的心。圖／長庚提供

抗癌 演唱會 癌症

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