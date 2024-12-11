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台鐵宜蘭線新橋完工 14、15日軌道切換影響4列次

中央社／ 台北11日電

台鐵公司今天宣布，宜蘭線「第三雙溪及新社橋改建工程」完工，西正線將於14、15日辦軌道切換，有4班次列車受影響，每列將約延誤3至8分鐘。

台鐵發布新聞稿，宜蘭線西正線預計14日跨15日，辦理軌道切換，將影響4班列車，14日為1班北上4039區間快，15日為3班區間車，包括：北上4107、南下4112與4118，每列次大約延誤3至8分鐘，當天影響列車班次表將於雙溪站、貢寮站、福隆站、台鐵官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢。

台鐵說，宜蘭線第三雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建（東正線）使用迄今已40餘年，橋梁位於貢寮至福隆站間，位處新北市田寮洋濕地範圍區，是雙溪河入海前的洪泛平原，這處天然窪地也是候鳥飛到台灣的第一站。

台鐵指出，近年來，因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路路線中斷，尤其90年納莉颱風及93年納坦颱風過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失，推動改建，並於107年9月30日開工，目前已完工，將進行啟用前軌道切換。

台鐵說，第三雙溪橋及新社橋是透過土堤相連，看起來就像是一座橋，原橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，新橋完成後一併改善小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境，提升旅客服務乘車品質及增加宜花東地區觀光收益與貨物運輸需求。

台鐵 宜蘭

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