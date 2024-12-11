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不怕挨打卻怕看牙醫 拳擊女王林郁婷：怕不小心拳頭就伸出去

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
巴黎奧運拳擊57公斤級金牌得主林郁婷說，她從小就怕看牙醫，只要聽到器具發出的嗡嗡聲就很難受，治療時也會不由自主地繃著臉，生怕一個不小心拳頭就伸出去。記者林則澄／攝影
巴黎奧運拳擊57公斤級金牌得主林郁婷說，她從小就怕看牙醫，只要聽到器具發出的嗡嗡聲就很難受，治療時也會不由自主地繃著臉，生怕一個不小心拳頭就伸出去。記者林則澄／攝影

不怕被對手打到臉，卻是害怕看牙醫，巴黎奧運拳擊57公斤級金牌得主林郁婷表示，只要聽到器具發出的嗡嗡聲就很難受，治療時不由自主地繃著臉，「生怕一個不小心拳頭就伸出去」，KO（Knock out、擊倒）牙醫師

「我覺得洗牙時很痛，器具一進去口腔，我的臉都是繃繃緊，然後也都手握拳頭，生怕一個不小心拳頭就伸出去。」林郁婷坦言，曾經有好幾年沒看過牙醫，是因為害怕器具運作的嗡嗡聲，以及隨之而來的牙齒神經痛，相較之下，打拳擊時的皮肉痛，反而成為小事。

她回憶，曾聽兒時常光顧的牙醫診所的牙醫師提起，「妳知道妳以前有多難治療嗎？除了我還要其他4個人把妳的手腳固定住才行。」

北上之後，林郁婷至牙科診所就醫，檢查後發現，一顆牙齒缺損，醫師建議安裝全瓷冠。她表示，身為一個運動員，如果吃不好就會休息不好，休息不好就沒有辦法練習得好，這樣怎麼可以拿到好的成績呢？因此，接受治療，以免影響進食。

隨著年紀增長，牙齒難免鬆動、脫落，藝人庹宗華表示，以往對牙周病的概念完全不理解，不知道嚴重性，直到影響日常生活，如進食時無法咀嚼太多次，失去飲食樂趣後，才發現原來口腔問題影響情緒和壽命，牙齒不健康，人生變成黑白色。

庹宗華說，以往看牙醫時，非常緊張，一定保持緊握雙拳的姿勢，「因為牙齒裡布滿神經，是非常敏感的部位，光只是器具碰到牙齒，我就會覺得很痛。」由於數次「痛的經歷」，讓他每次看牙醫接受治療前，進到診間當下的心情就會七上八下，甚至前一天也沒有辦法好好休息，進而影響隔天的工作。

口腔健康與全身健康、生活品質息息相關，開業牙醫師曹皓崴指出，牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題，不僅影響咀嚼功能，還會增加心血管疾病、糖尿病等慢性疾病風險，包括心血管疾病風險上升18%，牙周病患者罹患憂鬱、焦慮等精神疾病機率大增37%。

曹皓崴說，臨床上經常遇到患者陷入「補牙、再次蛀牙」惡性循環，調查發現，高達半數台灣人曾因害怕看牙醫而延誤治療，面臨後續牙齒脫落、產生牙周病等窘境，根本解決之道在於如何在剛開始蛀牙時，或尚未惡化前，就選對治療方式，才能有效降低二次蛀牙。

庹宗華說，以往他看牙醫的時候，由於非常緊張，一定保持緊握雙拳的姿勢。記者林則澄／攝影
庹宗華說，以往他看牙醫的時候，由於非常緊張，一定保持緊握雙拳的姿勢。記者林則澄／攝影
悅庭牙醫診所院長曹皓崴指出，牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題，不僅影響咀嚼功能，還會增加心血管疾病、糖尿病等慢性疾病風險。記者林則澄／攝影
悅庭牙醫診所院長曹皓崴指出，牙周病、蛀牙和缺牙等口腔問題，不僅影響咀嚼功能，還會增加心血管疾病、糖尿病等慢性疾病風險。記者林則澄／攝影

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