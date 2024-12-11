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昔日學運領袖再現 「青春自由夢」回溯70年代

中央社／ 台北11日電
洪三雄、陳玲玉夫婦。聯合報系資料照
洪三雄、陳玲玉夫婦。聯合報系資料照

在搜尋引擎打上「陳玲玉」或「洪三雄」名字，知名律師、前國票綜合證券公司董事長頭銜一一跳出，漫畫「青春自由夢」中，則呈現這對夫妻昔日「學運領袖」身分，重現1970年代台大校園

「青春自由夢」由資深出版人郝廣才書寫故事，「PG.水角」繪圖，11月出版。故事從70年代某個悠閒午後開始，台大法律系大三學生洪三雄與大二學生陳玲玉前往學校附近冰果店，聊到不久前在保釣大會上所觀察到的現象，進而談到校園內需要突破的種種現狀，以及他們對言論自由的嚮往。

陳玲玉現為國內三大法律事務所首名女性合夥人，經辦過許多台灣「第一件」、「最鉅額」、「指標性」的重大專案，同時也是高鐵建設BOT案的推手，並在高雄氣爆案中，達成史無前例的三方和解。

而洪三雄則深耕金融業近半個世紀，曾擔任國票綜合證券、國票期貨及國票證創投董事長，除在企業界享有盛名，也是知名收藏家，並擔任雙清文教基金會董事長、紙風車兒童藝術工程發起人。

漫畫回顧陳玲玉及洪三雄當年如何從討論國際間的保釣運動，逐漸蔓延、演變為爭取言論自由的學生運動，並擴散至全台，掀起民主浪潮。書中除以漫畫還原當年情節，還以文字對答收錄2人訪談，補足歷史背景。

陳玲玉透過書中訪談表示，台灣有沉默的大多數，她與洪三雄前陣子去參加「反對不肖立委在國會擅自擴權」活動，並演講發聲，迴響遍及國內外。可見大家都很清楚是非對錯，該怎麼做，台灣人只是不講話而已，站出來把它把不好的事情扭轉成為正面影響，那也會是件幸運的事情。

洪三雄也表達想對現代年輕人說話，他說，大家常常問，他們夫妻都70幾歲了，為何還要發聲，「因為我們想用自己的親身經驗，讓大家知道自由民主的可貴。而且它不是天上掉下來的，是經過50年，台灣犧牲了多少人的生命，犧牲了多少家庭的幸福才換來的。」

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