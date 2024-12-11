精神病友秀心靈創作作品 部基醫院辦義賣會助病友復健

衛生福利部基隆醫院在1樓天幕廣場，舉辦精神科舉辦「藝起療，心靈創作之旅」復健成果展暨聖誕愛心義賣活動，今天起到13日連辦3天，醫院同仁捐贈物資義賣，所得扣除成本後，用來幫助精神病友，邀請民眾參與，寒冬送暖。

部基精神科主任武維馨說，今年無論國內外形勢如何動盪，病友們依然堅持不懈地進行復健，並且積極參與藝術創作，展現自身的多才多藝。今年復健成果展的主題為「藝起療，心靈創作之旅」，通過藝術表達提供病友一個自我療癒的機會，也讓社會大眾看到病友們的創造力與潛能。

部基院長林三齊表示，病友在精神科團隊的支持與指導下，取得顯著的復健成效，並藉由藝術創作達到心靈的安定。今年的成果展可讓大家見證病友多才多藝的另一面，也感謝院內同仁踴躍捐贈家中物品，轉化為愛心幫助病友。

部基表示，「藝起療，心靈創作之旅」精神科復健成果展暨聖誕愛心義賣活動，不僅展示精神科病友復健成果，也是大眾關懷與支持病友的機會，歡迎來院民眾參與義賣，共同為病友的復健旅程加油。