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大醫院輕症門診比率增 洪子仁籲提高部分負擔強度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。本報資料照片
新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。本報資料照片

國內醫學中心輕症門診次數逐年增加，民團批評分級醫療失靈。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這與民眾有至醫學中心就醫的迷思有關，加上民國107年月後，衛福部未再調整不同層級醫院部分負擔強度，難以改變民眾就醫習慣。

洪子仁表示，依現行部分負擔，民眾直接至醫學中心就醫，需要負擔420元，由基層轉診付250元，兩者差距不大，導致許多民眾皮膚科、眼科、感冒等疾病，堅持至大醫院就醫，醫學中心初級照護比率居高不下，要解決此問題，建議比照急診，提高部分負擔，民眾自然就會至其他層級醫院就醫。

為強化分級醫療，健保署曾在107年要求醫學中心、區域醫院一律門診減量2%，目前重啟門診減量措施，但考量各地區醫療資源差異，宜採因地制宜政策，目前正由各分區業務組和醫界代表陸續召開分區共管會議討論。

洪子仁表示，要求所有醫院一律減量並不合理，醫院無法選擇病人，目前大醫院就醫民眾多為常態分布，輕重症患者都有，若民眾因感冒就醫，醫學中心也難將其趕出大門，因此以固定比率要求減量，影響的不僅是輕症門診，重症也可能被減量，且多數醫院有其對策，導致政策無法達到預期效果。

「以共管會議機制約束醫院，是更細緻的方式。」洪子仁建議，健保署可輔導門診比率高於平均值，或上升趨勢較陡的醫院，找出原因進行改善，不過，要真正落實分級醫療，勢必要從調高部分負擔著手，才能引導民眾改變就醫行為。

不過，初級照護比率如何定義，洪子仁認為仍有討論空間。他表示，健保會釋出的統計數據應是以國際疾病分類診斷碼第9版（ICD-9），對應ICD-10的初級照護項目定義，恐導致落差，若單純以ICD-9分析，新光醫院初級照護門診約在5%，且近年數字均持平，沒有顯著增加。

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