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遭監院糾正 海委會等3機關承諾攜手維護珊瑚健康

中央社／ 高雄11日電

小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態，遭監察院糾正的海委會、鵬管處及屏縣府各列舉保育及調查監測等措施回應，承諾將攜手各界持續推動珊瑚礁保育及監測，維護珊瑚礁健康。

監委調查，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生態的影響，且對熱門潮間帶遊客總量管制不力，監察院通過糾正海委會、觀光署、鵬管處及屏東縣政府

海洋委員會今天表示，自民國111年成立小琉球海域遊憩與生態保育大平台，協調相關單位強化海域遊憩活動區劃、遊憩浮具管理及潮間帶保護等管理工作，並訂定「台灣海洋遊憩永續管理指引」提供各濱海遊憩主管機關參考，強化人數管控。

在生態調查方面，海洋保育署自110年至今持續輔導屏東縣政府執行生態調查監測及巡守等，提升「琉球水產動植物繁殖保育區」管理成效，另得依海洋保育法設審議會，通過後能公告實施海洋遊憩休閒活動限制、禁止或其他應遵行事項，改善生態困境。

海委會表示，將在海保法生效及相關子法完備後，扮演實質有力角色，持續攜手各界推動珊瑚保育及復育行動。

屏東縣政府今天表示，自今年7月針對杉福、漁埕尾及肚仔坪3處潮間帶收取觀光保育費，所得將專款專用於海洋保育教育、海岸清潔、漁業巡護、生態調查及復育等用途，目前進入3處潮間帶人數銳減，降低人為影響，顯示此項管理措施對生態具有正面良效；111年起至今，在杉福漁港、白沙交通碼頭、龍蝦洞等地共移植772株珊瑚，因氣候變遷及藻類繁盛生長等因素影響，部分移植珊瑚白化或死亡，將持續推動珊瑚礁復育及保育，維護珊瑚礁健康。

屏東縣政府提及，自108年起針對小琉球潮間帶管理投入生態監測調查，並滾動調整措施。

鵬管處表示，今年辦理琉球風景特定區遊憩承載量調查評估計畫，新增生態承載量專案研究策略分析，以國內外案例及文獻研究為基礎，分析小琉球陸域與海域生態承載影響因子，並提出後續建議；目前已建立登島人數統計制度，並規劃步道串聯景點，將遊客分流至陸域遊憩區，減少海域壓力。

在海域遊憩友善措施部分。鵬管處提及，透過「海上蛋糕」繫錨點保護珊瑚、推廣使用環保防曬乳等，降低珊瑚生態風險；另外目前正推進小琉球「綠色旅遊目的地國際認證」，打造永續觀光品牌，吸引關注生態保育的國際旅客。

小琉球 屏東縣政府 復育 氣候變遷 永續 海委會 潮間帶 珊瑚礁 生態保育 監察院

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