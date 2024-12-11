台北馬拉松遇冷氣團 冬季運動「保心4招」

台北馬拉松15日登場，遇冷氣團低溫挑戰，可能增加心血管疾病風險，國健署今天提醒務必做好保暖措施，呼籲冬季運動遵守保暖、熱身、補水、調整運動時間4原則。

冬季是大型運動活動的旺季，衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿提醒，冬季參加馬拉松或在清晨運動的民眾，清晨運動不宜太早出門，應遵守「保暖、熱身、補水、運動時間調整」4大原則，以降低心血管疾病風險，才能安心運動。

冬季運動保心4招之一的「保暖」，是衣物分層穿著，隨著運動過程中體溫上升，可適時脫去一層衣物，避免流汗以致體溫驟降，運動後立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。

國健署表示，「熱身」是冬季運動保心第2招，運動前充分暖身，如關節旋轉運動、慢跑等動態暖身，可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間比夏季的5至10分鐘更久，建議暖身約15至20分鐘。

儘管是寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險。冬季運動保心第3招為「補水」，國健署表示，運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以避免胃脹等不適情形。

另外，國健署提到，戶外活動中，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

「運動時間調整」則是冬季運動保心第4招，國健署說，清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大的時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。