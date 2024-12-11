穿梭馬紹爾群島與台灣 林哲緯以鏡頭見證氣候變遷

馬紹爾群島共和國是台灣友邦之一，多數人對這國度卻很陌生，聯合國攝影師林哲緯在馬紹爾居住逾20年，也曾隨馬紹爾總統出訪，自比「台馬人」，以鏡頭見證太平洋氣候變遷。

馬紹爾位處南太平洋，總統賴清德日前出訪也到訪當地。林哲緯接受中央社記者專訪笑說，雖然多數人不曉得馬紹爾，但著名動畫角色「海綿寶寶」居住的「比奇堡」，其實就在馬紹爾群島的比基尼環礁底下，「所以海綿寶寶也算是馬紹人。」

林哲緯出生於台北，約10歲那年，父親林學銘告訴他：「我們要搬去夏威夷囉。」現在想來，比起解釋哪裡是馬紹爾群島，講「夏威夷」顯然容易得多，他轉頭到學校與朋友告別，也是告訴同學：「我家要搬去夏威夷啦。」完全不知舉家原來是遷往馬紹爾，到達後想著，果真充滿大海、藍天還有熱情的人們。

林學銘是馬紹爾群島福爾摩沙超市（Formosa Supermarket）創辦人，為當地頗具規模的集團。林哲緯記得，第1次接觸數位相機，就是父親拿給他，請他為超市拍攝商品照，「我當時是唸高中，還拿到學校去幫同學拍照。」他也因此開啟對攝影的興趣，時常拿著相機捕捉身邊人事物。

經商家族背景下，林哲緯大學選擇飛到美國就讀企業管理學，畢業後返回馬紹爾，專心為家族事業幫忙，但多年間，林哲緯仍持續以攝影為興趣，身邊人也記得這個總是拿著相機拍攝的少年，除偶爾幫媒體拍攝，也曾接受馬紹爾學生邀請，一起拍攝美國曾於馬紹爾進行核試爆的紀錄片。

林哲緯拿手機秀出1張空拍照片，2個圓圈以海岸為界線相望，那是核廢料被封藏的圓頂。他說，關注環境這件事情，是肉眼可見且實實在在與馬紹爾牽連的議題，「而且這不是我們的議題而已，整個太平洋包含夏威夷、美國甚至亞洲都會因此受到影響，我認為環境、氣候變遷這件事情都需要持續關注。」

現任馬紹爾總統海妮（Hilda Cathy Heine）的女兒吉金勒（Kathy Jetnil-Kijiner）是名詩人，有回聯合國氣候變遷大會，吉金勒受邀錄製影片朗誦詩作，呼籲人們關注海平面上升議題。吉金勒找上昔日同窗林哲緯，請他幫忙拍攝影片，也因而讓林哲緯一腳真正踏入攝影這職業。

林哲緯解釋，馬紹爾面對環境與氣候變遷狀況，已是聯合國重點關注對象，即使請攝影師到當地拍攝，除有語言隔閡，也較難長時間停留。他居住於馬紹爾超過20年，語言、文化上都相當熟悉，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，聯合國無法派攝影師前來，他便開始接案，進一步成為聯合國攝影師。

近年來，林哲緯作品陸續包含2023年聯合國開發計畫署「馬紹爾群島氣候安全」影片、英國廣播公司BBC海妮紀錄片等，今年也成為馬紹爾前進聯合國氣候變遷會議官方攝影師，見證海妮在會議上為台灣發聲一刻。

馬紹爾由逾千個島嶼組成，林哲緯笑說，因不同案子需求時常會到不同島嶼，一身行頭不像為了拍照，反而像荒島求生，「可能會沒水、沒電、沒網路，島民也不多。最可怕是有次出任務碰到物資缺乏狀況，在當地吃了一個1、2個禮拜的香蕉、椰子，還有捕到的魚。」

林哲緯說，除馬紹爾外，他也期望未來能有機會多關注台灣，尤其原住民族文化其實與馬紹爾民族有許多異曲同工之妙。在過去求學、為家裡幫忙期間，他從沒想過能夠以自己熱愛的攝影工作為職業，「小時候知道要搬家，其實有些牴觸，但回過頭覺得很幸運，因為這樣，反而我現在能做這些事情。」