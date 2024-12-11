台北馬拉松也冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

未來氣溫持續下降，中央氣象署預報員葉致均表示，今晚東北季風增強，明後2天新竹以北、宜花有不定時短暫降雨，且有局部大雨發生機率，周六之後大陸冷氣團南下，北台灣及宜蘭低溫12至14度，局部低溫有機會下探10度；周日台北馬拉松將登場，預估低溫約13、14度，整日陰天。

葉致均說明，今晚東北季風開始增強，新竹以北、宜花地區不定時有短暫降雨，尤其迎風面的基隆北海岸、東北角，降雨較為持續，且有局部大雨發生機率，這樣的天氣狀態將持續到周五。

周六之後有一股更強冷空氣南下，其強度達到大陸冷氣團等級，但水氣有逐漸減少趨勢，桃園以北、宜花地區仍會降雨，中部山區也有零星降雨，其他地區雲量偏多；周日基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，葉致均指出，明後2天（12、13日）主要受東北季風影響，桃園以北、宜蘭明顯轉涼，整天溫度17至19度，其他地區沒太大變化，中南部約16至27度，日夜溫差大。

周六（14日）受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯轉冷，葉致均表示，這波冷氣團影響最強的時間落在「周六晚間至周日清晨」，西半部、宜蘭地區低溫12至14度，局部空曠地區低溫下探10度，花東約15度。

周日（15日）台北馬來松將登場，葉致均說，周日天氣各地以多雲為主，台北最低溫落在清晨，預計約13、14度，但受水氣影響，白天不見得轉晴，可能整日陰天，民眾出門仍要事實添加衣物、注意保暖。

下周一（16日）冷空氣稍微減弱，但台灣附近環境風場仍為東北風，且北方還有冷空氣持續南下，因此回溫有限，北台灣整日落在17、18度，感受偏涼。葉致均表示，下周後期還有一波冷氣團，但其強度及影響時間還需後續持續觀察。

周六大陸冷氣團南下，北台灣及宜蘭低溫12至14度，局部低溫有機會下探10度。圖／中央氣象署提供